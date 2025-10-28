국가유산청 국립문화유산연구원, 유네스코 산하 이크롬과 문화유산 보존 전문가 양성

국가유산청 국립문화유산연구원(원장 임종덕)은 유네스코 산하 국제기구인 국제문화유산보존복원연구센터(ICCROM, 이하 이크롬)와 함께 문화유산 보존 관계자 역량 강화 교육 프로그램인 ‘콜아시아(CollAsia)’를 운영한다고 23일 밝혔다.

‘콜아시아’는 동남아시아 소장품의 보존 및 활용(Conservation and Use of Southeast Asian Collections)의 줄임말이다. 해당 교육 프로그램은 우즈베키스탄 타슈켄트 미술박물관에서 개최된 개막식을 시작으로 다음 달 14일까지 3주간 진행된다.

국립문화유산연구원은 2013년부터 국가유산청의 신탁기금 지원을 받아 운영되고 있는 ‘콜아시아’ 프로그램에 2014년부터 연구원 소속의 문화유산 보존 전문가들을 강사진으로 파견하고 있으며, 2023년부터는 이크롬과 업무약정(MOU)을 체결해 공동으로 사업을 운영하고 있다. 국가유산청과 이크롬은 신탁기금 업무협약(2013~2027, 5년마다 갱신)을 체결한 바 있다.

2025 콜아시아 포스터.(제공=국가유산청 국립문화유산연구원)

이번 프로그램에서는 ‘컬렉션의 관찰, 기록 및 진단’을 주제로, 우즈베키스탄과 카자흐스탄 등 아시아·태평양 지역의 신진 문화유산 보존 전문가 30여 명이 참가해 강의·실습·토론·현장 답사 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 연구원과 한국전통문화대학교 소속 전문 강사 2명이 ‘시·공간의 경계를 넘는 보존·활용을 위한 한국 국립박물관의 소장품 관리’(미술 분야)와 ‘유적과 유물의 보존환경 모니터링 방법’(보존과학 분야) 등을 주제로 한국의 우수한 사례를 강의하며, 여러 나라의 문화유산 전문가들이 강사진으로 참여하여 유물 보존 원리와 사진 촬영, 유물 3차원(3D) 스캔 등 기술 교육도 함께 진행된다.

관련기사

우즈베키스탄은 국가유산청이 2022년부터 사마르칸트에 ‘국가유산 종합관리센터’를 구축하고, 유적 발굴조사와 정비, 디지털 기록유산 구축, 관광 자원화 지원 등 다양한 협력 사업을 함께 추진하고 있는 협력국으로, 양국은 이번 프로그램을 통해 양성된 인재들과 지속적인 문화유산 협력체계를 만들어 나갈 예정이다.

개막식에 참석한 임종덕 국립문화유산연구원장은 “미래의 문화유산 보존관리 신진 전문가들에게 한국의 K-헤리티지 보존기술을 널리 전수해 역량 강화에 기여할 수 있도록 선한 영향력을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.