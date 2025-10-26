디젤 역사 속으로…신차 10대 중 4대는 전기차·하이브리드

올해 국내 자동차 시장에서 등록된 신차 10대 중 4대 이상이 친환경차로 나타났다. 2020년 전체 승용 신차등록 가운데 11.5%에 불과했던 친환경차 비율은 매년 꾸준히 증가해 올해(2025년) 43.1%까지 늘었다.

26일 카이즈유 데이터 연구소에 따르면 내연기관 승용차 비율은 88.5%에서 56.9%로 떨어졌다. 특히 경유차의 감소세가 두드러진다. 디젤차는 한때 국내 시장의 주력 세그먼트였지만, 탄소중립 정책과 배출가스 규제 강화, 소비자 인식 변화 등의 영향으로 급속히 위축되고 있다.

친환경차 중에서는 전기차(EV)의 성장세가 가장 두드러진다. 신차등록 증가폭으로 보면 전기차가 선두에 섰지만, 등록대수 기준으로는 여전히 하이브리드(HEV)가 시장을 주도하고 있다.

기아 쏘렌토 (사진=기아)

올해 1월부터 9월까지 등록된 친환경 신차 가운데 하이브리드는 기아 '쏘렌토'가 전체 1위를 차지했으며, 수입차 중에서는 렉서스 'ES'가 가장 많이 판매됐다. 전기차 부문에서는 테슬라 '모델 Y'가 전체 1위에 올랐고, 국산차 중에서는 기아 'EV3'가 가장 높은 인기를 얻었다.

브랜드별로 보면 국산차 부문에서는 기아가 친환경 신차등록 1위를 기록했다. 수입 브랜드 중에서는 테슬라가 압도적인 점유율을 보이며 전기차 시장의 리더십을 확고히 했다. 수소전기차의 경우 현대차 '넥쏘'가 사실상 유일한 시판 모델로, 올해 9월까지 약 4천 대가 새로 등록됐다.

친환경차 신차 비중이 확대되면서 실제 도로 위 차량 구성에도 변화가 나타나고 있다. 2020년 전체 운행 승용차 중 3.8%에 불과했던 친환경차 비율은 지난해 처음으로 10%를 넘어섰으며, 올해는 12.1%까지 높아졌다.

업계 관계자는 "현재는 하이브리드가 대세지만, 장기적으로는 전기차가 진정한 친환경차로서 시장 중심에 자리 잡을 것"이라며 "다만 내연기관 차량의 종말을 의미하는 것은 아니다. 기술 발전과 소비자 선택 다양성을 고려하면, 내연기관과 친환경차의 공존은 당분간 지속될 것"이라고 전망했다.