美 테네시 주지사, 한국타이어·한온시스템 본사 방문

빌 리 미국 테네시 주지사가 한국앤컴퍼니그룹 '테크노플렉스' 사옥을 찾아 그룹 경영진들과 회동했다.

테네시주는 한국앤컴퍼니그룹 계열사인 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)와 한온시스템이 북미 사업 거점과 공장을 두고 있는 지역이다. 이번 방문은 국내 기업 현지 투자와 사업 현황을 점검하기 위한 행보로 풀이된다.

24일 업계에 따르면 리 주지사는 이날 경기도 판교에 위치한 테크노플렉스 사옥을 방문해 이수일 한온시스템 대표이사(부회장), 안종선 한국타이어 대표와 회동했다.

한국타이어앤테크놀로지 본사 테크노플렉스 외관 (사진=한국타이어앤테크놀로지)

테네시주는 한국타이어의 북미 핵심 생산 거점이 자리한 곳이다. 지난 2017년 완공된 테네시 공장은 생산 규모를 연간 550만개에서 1천200만개 수준으로 확장 중이다. 한국타이어는 2026년 완공을 목표로 약 15억7천500만달러(약 2조1천억원)를 투입하고 있다.

또한 올해 초 미국 법인 '한국타이어아메리카'에 약 1천440억원을 추가 출자해 북미 현지 생산 및 영업 강화에 나섰다.

한온시스템 역시 테네시주에 약 1억7천만 달러(약 2천200억원)를 투입해 미국 내 네 번째 공장을 건설 중이다. 신공장은 전기차용 열관리 시스템을 생산할 예정으로, 리 주지사의 이번 방문은 이러한 사업 방향을 점검하고 향후 인력 및 비자 관련 지원 방안을 논의하기 위한 자리로 해석된다.

관련기사

한편 리 주지사는 이번 방한 기간 중 SK온, 한국타이어, LG그룹, 효성중공업 등 테네시 지역에 투자한 주요 한국 기업들을 차례로 방문할 계획이다. 이번 행보는 한·미 제조업 협력 확대와 테네시주의 투자유치 전략 강화 차원에서 의미가 크다는 평가다.

업계 한 관계자는 "리 주지사의 이번 방문은 새로운 투자 협의보다는, 테네시주 내 공장 증설 등 현지 투자를 이어가는 한국타이어와 한온시스템을 격려하기 위한 성격이 짙다"고 말했다.