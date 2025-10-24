KG모빌리티, 익스피리언스 센터 딜러에 맡긴다…"전문성 강화"

KG모빌리티(KGM)가 고객 경험 강화를 위해 익스피리언스 센터를 딜러십 운영 체제로 전환한다.

KGM은 지난 23일 익스피리언스 센터 부산(부산시 중구 중앙대로 157)에서 '딜러십 론칭 세리머니'를 개최하고, 익스피리언스 센터에 새로운 운영 방식을 도입한다고 24일 밝혔다.

KGM은 이번 전환을 통해 기존의 위탁 운영이나 단순 판매 중심의 형태에서 나아가, 고객이 브랜드를 체험하고 이해할 수 있도록 전문성을 강화한 고객 중심의 리테일 운영 체제를 도입하겠다는 것이다.

지난 23일 KGM 익스피리언스 센터 부산에서 열린 '딜러십 론칭 세리머니'에서 황기영 KGM 대표이사(왼쪽)와 김종헌 한영 오토 대표이사(오른쪽)가 기념 사진을 촬영하고 있다.

이를 위해 KGM은 여러 프리미엄 수입차 브랜드 리테일 운영 경험을 보유한 '한영 오토'를 파트너사로 선정했다.

KGM이 직접 설계한 체험 콘텐츠와 표준 운영 프로세스를 '한영 오토'의 리테일 노하우와 결합해 특화 시승 프로그램, 특별 전시, 라이프스타일 액티비티 등 차별화된 고객 경험을 제공하게 된다.

새로운 운영 방식은 익스피리언스 센터 부산에 처음 적용되며, 부산점을 시작으로 기존 익스피리언스 센터(일산∙강남) 및 향후 개관 예정인 센터에 순차적으로 적용될 예정이다.

황기영 KGM 대표이사는 축사를 통해 "이번 협력은 고객에게 KGM의 브랜드 가치를 전달하기 위한 또 하나의 중요한 이정표가 될 것"이라며 "고객이 브랜드를 직접 체험하고 이해함으로써 깊이 있는 경험을 제공 받을 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

김종헌 한영 오토 대표이사는 "KGM 익스피리언스 센터와 함께하게 되어 영광으로 생각한다"라며 "한영 오토의 전문적인 운영 노하우를 바탕으로 상호 간 시너지를 창출할 뜻 깊은 기회로 만들겠다"고 밝혔다.

관련기사

한편 KGM은 이번 행사를 기념해 'KGM 부산 스페셜 시승 이벤트'를 개최한다. 이벤트는 오는 11월 15일에 열리는 부산 불꽃축제 기간에 맞춰 진행되며, 토레스 캠퍼, 무쏘 칸(루프탑 텐트), 액티언 하이브리드 등 KGM 레저 특화 차량을 체험할 수 있다.

신청은 23일부터 11월 9일까지이며, 당첨자는 11월 11일에 발표된다. 시승은 11월 14일부터 11월 16일까지 3일간 가능하다.