남부 해안의 에너지서 영감…8기통 GT '페라리 아말피' 국내 출시

페라리가 23일 서울 워커힐 호텔에서 새로운 프런트 미드 V8 2+ 쿠페, 페라리 아말피를 국내 공식 출시했다. 이번에 공개된 신차는 페라리 로마로 시작된 '라 누오바 돌체 비타(새로운 달콤한 인생)' 여정의 정점을 찍는 모델이다.

아말피는 이탈리아 남부 아말피 해안의 찬란한 에너지와 삶에 대한 순수한 사랑에서 영감을 받아 탄생했다. 브랜드 DNA에 담긴 궁극의 '성능'과 삶의 환희를 추구하는 '주행의 즐거움'이라는 두 개의 영혼을 완벽하게 조화시킨다. 아말피의 국내 가격은 3억8천500만원부터 시작한다.

페라리 스타일링 센터가 완성한 아말피의 디자인은 복잡성을 해결하며 단순함 속에서 아름다움을 찾는 페라리의 철학을 명확히 드러내고 있다.

페라리 아말피 코리아 프리미어

외관은 두 개의 볼륨이 기하학적으로 맞물리며 형성된 쐐기 형태의 측면 프로필과 극도로 순수한 실루엣이다.

전통적인 그릴을 없앤 전면부는 차체와 동일한 색상의 밴드 아래 헤드라이트와 센서를 통합해 조각 같은 볼륨감을 자랑한다. 후면부는 차체를 감싸는 수평 라인과 그래픽적인 절개선 안에 숨겨진 테일라이트를 통해 깔끔하고 정제된 이미지를 완성했다.

실내는 운전자와 동승자를 각각 감싸는 두 개의 공간으로 구성된 '듀얼 콕핏' 콘셉트를 기반으로 한다. 특히 고객들의 피드백을 적극적으로 반영한 새로운 HMI(휴먼-머신 인터페이스)가 돋보인다.

페라리 아말피 코리아 프리미어

페라리는 '눈은 도로에, 손은 스티어링 휠에'라는 철학에 따라 운전자가 온전히 주행에 집중할 수 있도록, 아말피 신형 스티어링 휠에 즉각적이고 촉각적인 피드백을 제공하는 물리 버튼을 다시 적용했다.

페라리의 상징인 시동 버튼 역시 물리 버튼으로 돌아왔다. 또한 운전자와 동승자 모두가 상호작용할 수 있도록 대시보드 중앙에 수평형 터치스크린을 배치해 편의성을 높였다.

페라리 아말피는 F154 엔진 계열의 최신 진화형인 3천855cc 트윈 터보 V8 엔진이다. 터보차저의 최대 회전 속도를 17만1천rpm까지 높이는 등 정교한 캘리브레이션을 통해 최고출력 640마력을 발휘한다.

페라리 아말피 코리아 프리미어

이를 통해 동급 최고 수준의 출력당 중량비(2.29kg/cv) 덕분에 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 3.3초 만에 도달한다. 업그레이드된 8단 듀얼 클러치 변속기는 더욱 빠르고 부드러운 변속을 보장한다.

차량 동역학 시스템 또한 한 단계 진화했다. 296 GTB에서 처음 선보인 'ABS 에보'와 브레이크 바이 와이어 시스템을 탑재해, 모든 노면 조건에서 제동 성능과 안정성을 극대화했다. 페달을 밟는 느낌은 더욱 직관적으로 개선됐으며, 시속 100㎞에서 정지하는 데 필요한 거리는 약 30.8m에 불과하다.

페라리 아말피는 모든 여정에서 풍부한 사운드를 선사하는 부메스터 프리미엄 오디오 시스템, 방지턱 등 도심 장애물을 안전하게 통과하도록 돕는 프런트 리프터 등 다양한 선택 사양을 제공한다. 또한 업계 최고 수준인 7년 메인터넌스 프로그램을 통해 고객들에게 최상의 서비스를 보장한다.

프란체스코 비앙키 페라리 극동 및 중동 지역 총괄은 "새롭게 출범한 페라리 코리아의 첫 공식 행사를 페라리 아말피의 출시와 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "아말피가 안목 높은 한국의 고객들에게 비교 불가능한 감동과 즐거움을 선사할 것이라 확신한다"고 밝혔다.