기아, 라파엘 나달 파트너십 연장…20년 넘은 '글로벌 동행'

기아가 세계적인 테니스 스타이자 브랜드 글로벌 홍보대사인 라파엘 나달과의 공식 후원 파트너십을 연장하고, 21년간 지속된 동행을 이어간다.

기아는 23일 서울 성동구에 위치한 브랜드 체험 공간 '기아 언플러그드 그라운드'에서 기아 송호성 사장, 고객경험본부장 류창승 전무, 라파엘 나달, 기아 임직원과 국내 주니어 테니스 선수 등이 참석한 가운데 공식 후원 파트너십을 연장하는 조인식을 개최했다고 밝혔다.

기아는 라파엘 나달이 보인 열정과 도전 정신이 기아 브랜드 철학과 맞닿아 2004년 후원을 시작해 올해로 21년째 파트너십을 지속해오고 있다. 특히 라파엘 나달의 부상 시기에도 회복을 기원하는 캠페인을 전개하는 등 지원을 아끼지 않았다.

라파엘 나달도 기아와의 파트너십에 대한 신뢰를 바탕으로 2006년부터는 브랜드 글로벌 홍보대사로 활동하며 기아 브랜드를 전 세계에 알리는데 기여해 왔다. 앞으로도 라파엘 나달은 기아의 비전과 메시지를 전 세계 고객들에게 보다 진정성 있게 전달하는데 기여할 계획이다.

이번 조인식은 앞으로의 여정이라는 행사 콘셉트처럼 기아와 라파엘 나달이 그간 함께해 온 궤적과 더불어 새로운 시작을 맞은 파트너십이 만들어갈 미래를 가시성 있게 보여주는데 집중했다.

기아는 라파엘 나달과의 상호 신뢰와 유대를 바탕으로 지난 2004년부터 시작된 동행을 성공적으로 이어올 수 있었다고 강조하며, 기아와 함께한 기간 동안 전 세계 테니스 팬들에게 훌륭한 경기를 선사하고 파트너십에 대한 진정성을 보여준 라파엘 나달에게 애정과 감사를 표했다.

또한, 송호성 사장과 라파엘 나달은 새롭게 이어질 파트너십의 의미를 담은 명판에 서명하며 지난 21년간 이어온 동행이 단순 후원을 넘어 지속 가능한 가치를 공유하며 함께 성장할 수 있는 진정한 파트너십으로 발전하도록 노력할 것을 약속했다.

조인식에서 라파엘 나달과 기아 임직원, 국내 테니스 유망주들이 함께 '기아X나달의 여정과 새로운 시작'이라는 주제의 토크 세션도 진행했다.

라파엘 나달은 12년 만에 한국을 방문한 소감, 기아와의 파트너십 히스토리 그리고 미래 비전 등을 밝히고, 브랜드 글로벌 홍보대사로서 EV9 등 본인이 경험한 기아 전기차 모델의 우수성을 현장 참석자들과 공유했다.

조인식 종료 후에는 기아와 라파엘 나달의 새로운 여정을 축하하는 의미로 기아 언플러그드 그라운드에서 국내 테니스 유망주와 팬ᆞ인플루언서들이 함께 하는 파티 콘셉트의 행사도 개최한다.

기아는 이번 행사를 위해 국내 테니스 팬들을 대상으로 ▲라파엘 나달의 테니스 기술·퍼포먼스를 자신만의 방식으로 재현하는 영상 ▲라파엘 나달의 스포츠 커리어·미래 계획 등에 대한 질문을 응모하는 미션의 사전 이벤트를 진행하고, 국내 테니스 팬들을 선정해 초청했다.

국내 주니어 테니스 선수들 중 뛰어난 기량을 가진 유망주들과 테니스 관련 콘텐츠로 국내외 테니스 팬들과 소통하는 유명 인플루언서들도 행사에 참석한다.

기아 송호성 사장은 "라파엘 나달과 기아는 2004년 파트너십 계약을 맺은 이후 열정·투지 등의 정신으로 함께 성장하고 전 세계인들에게 테니스라는 스포츠가 가진 역동성과 매력을 알려 왔다"며 "앞으로 기아는 나달과의 진솔한 우정을 바탕으로 전 세계 테니스 팬·유망주들에게 희망과 동기를 부여하고 고객들과 긍정적 영감을 끊임없이 공유해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 파트너십 연장 조인식이 열린 기아 언플러그드 그라운드는 오는 24일부터 내달 9일까지 일반 고객들도 기아와 라파엘 나달 간의 파트너십 역사와 앞으로의 비전을 직접 보고 체험할 수 있는 팝업 공간으로 운영된다.

기아 언플러그드 그라운드를 방문하는 고객들은 팝업 공간에서 기아와 라파엘 나달이 함께 만들어온 영광의 순간들을 몸소 체험할 수 있다.

또한, 팝업 공간 내 전시 콘셉트에 맞게 각종 테니스 용품을 활용해 꾸민 PV5 패신저와 라파엘 나달이 직접 운전하는 차량인 EV9 GT-line도 전시해 방문객들은 기아 전기차의 우수한 상품성과 전동화 기술력도 확인할 수 있다.

이에 앞서 지난 22일 기아는 서울 광진구에 위치한 워커힐 호텔의 야외 테니스 코트 '테네즈파크'에서 국내 주니어 테니스 선수들이 라파엘 나달이 설립한 차세대 테니스 선수 양성 기관 '라파 나달 아카데미'의 코치진으로부터 테니스 트레이닝을 받을 수 있는 '기아 주니어 테니스 프로그램'도 진행했다.

기아는 만 13세부터 만 18세까지의 주니어 테니스 선수들 중 국내ᆞ국제 대회 합산 성적이 우수한 20명을 사전 선발해 이번 기아 주니어 테니스 프로그램에 초청했다.

기아는 라파 나달 아카데미가 직접 개발한 커리큘럼 ▲핸드 피딩 훈련(코치가 던져주는 공을 치는 훈련) ▲코치 발리 훈련(코트에서 코치와 함께 어프로치샷 등을 반복하는 훈련) ▲핑퐁 게임(4명의 선수가 2인 1팀으로 대항해 승부를 겨루는 실전 훈련) 등 집중 트레이닝을 경험할 수 있도록 지원했다.

트레이닝 과정에서 참가 선수들에 대한 라파 나달 아카데미 소속 코치진의 평가를 진행해 우수한 성적을 거둔 선수 2인도 선발했다.

선발된 선수는 서울특별시테니스협회 소속 홍예리(여성, 만 14세) 선수, 울산 제일중 소속 김시윤(남성, 만 14세) 선수로 스페인 현지에서 글로벌 주니어 테니스 선수들을 대상으로 진행하는 '하이 퍼포먼스 테니스 주니어 캠프'에 참가할 예정이다.