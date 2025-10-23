'테니스 전설' 라파엘 나달 "기아는 가족"...21년 동행 연장

"열일곱 살이던 시절, 운전면허도 없을 때, 기아가 제게 먼저 다가와 주었습니다. 저는 당시 부상을 겪던 중이었지만, 그럼에도 기아는 저를 믿어주었습니다. 그리고 처음부터 우리의 파트너십은 성공적이었습니다."

"그때 저는 아주 어렸고, 세상을 배워가던 때였습니다. 당시 스페인에서 기아는 매우 젊은 브랜드였죠. 그 후 올바른 방식, 올바른 가치·태도, 명확한 비전으로 브랜드가 진화하는 과정을 보면서 큰 기쁨을 느꼈습니다."

세계적 테니스 스타 라파엘 나달은 23일 서울 성동구 '기아 언플러그드 그라운드'에서 열린 기아 후원 파트너십 연장 행사에서 21년간의 파트너십을 돌아보며 "기아는 가족"이라고 말했다.

세계적인 테니스 스타 라파엘 나달 (사진=지디넷코리아)

그는 "기아가 그 모든 세월 동안 어떻게 진화해 왔는지 보는 것은 놀라운 일이었다. 제 커리어 전체를 기아와 함께할 수 있었던 것을 자랑스럽게 생각하고, 모든 면에서 발전하는 것을 봤다"며 "(기아는) 제 커리어의 낮은 순간에 언제나 제 곁에 서서 지지를 보내줬다"고 강조했다.

기아와 나달이 만난 것은 2004년이다. 당시 기아는 유럽에서 생소한 브랜드였다. 당시 판매량은 연간 3만712대 수준에 불과했다. 하지만 21년간 기아와 나달은 성장을 거듭했다. 기아는 지난해 기준 유럽에서 52만9천157대를 판매하는 글로벌 완성차로 거듭났고, 나달은 세계적인 선수로 올라섰다.

송호성 기아 사장은 "사실 그때 나달 선수가 지금처럼 성장할 것을 알고 계약했다면 예언가 수준이었을 것"이라며 "우리가 주목했던 것은 그의 인성과 태도였다. "나달 선수는 겸손(Humble), 그리고 매일 아침 '어떻게 더 발전할 수 있을까'를 생각하는 사람이다. 그런 점이 정말 인상적이었다"고 말했다.

송호성 기아 사장 (사진=지디넷코리아)

이어 "이건 우리 기아의 철학과도 같다. 우리는 고객 앞에서 항상 겸손해야 하며 현재 제품이나 서비스가 아무리 좋아도, '더 좋아져야 한다'는 마음으로 임해야 한다"며 "그런 꾸준한 노력만이 우리를 정상에 있게 하는 힘이라고 믿는다. 그의 태도와 정신이 바로 기아의 성장에도 영감을 준 원동력"이라고 강조했다.

오랜 기간 기아와의 협력을 이어가며 나달 선수는 기아의 제품을 홍보하는 역할도 하고 있다. 나달 선수는 현재 EV9을 주로 운행하고 있다.

그는 "2021년 EV6 전달식이 제 아카데미 코트에서 열린 행사여서 특별한 순간이었다"며 "브랜드로서 디자인·품질·주행감 등 모든 측면에서 큰 도약이 느껴졌고, EV6는 정말 특별했다. 이후 가족이 커지며 더 큰 차인 EV9으로 옮겼고, 개인적으로 스팅어를 지금도 소유하고 있고 혼자 드라이브할 때 즐겨 탄다"고 말했다.

라파엘 나달과 송호성 기아 사장 (사진=지디넷코리아)

또한 나달은 기억에 남는 순간으로 2022년 호주오픈 우승을 꼽으면서도 기아를 강조했다. 기아가 세계 4대 그랜드 슬램 테니스 대회 중 하나인 호주오픈을 지난 2002년부터 공식 후원하고 있는데, 이 대회에서 부상을 딛고 역전 우승을 이뤄냈기 때문이다.

그는 "두 세트를 내주고도 끝까지 포기하지 않았던 그날, 그랜드슬램 통산 21번째 우승을 차지한 건 내 커리어에서 가장 극적인 장면이었다"며 "그 순간 기아가 든든한 지원자로 곁에 있었다"고 밝혔다.

나달은 지난해 은퇴 이후 차세대 테니스 선수 양성 기관 '라파 나달 아카데미'를 운영하고 있다. 그는 "어린 세대에 투자하는 것은 언제나 가치 있는 일"이라며 "언젠가 한국에서 프로 무대에 오를 유망주가 나온다면, 그 자체로 다음 세대에게 강한 영감이 될 것"이라고 말했다.

기아 PV5에 탑승한 라파엘 나달과 송호성 기아 사장 (사진=지디넷코리아)

앞서 지난 22일 기아는 서울 광진구에 위치한 워커힐 호텔의 야외 테니스 코트 '테네즈파크'에서 국내 주니어 테니스 선수들이 라파엘 나달이 설립한 차세대 테니스 선수 양성 기관 '라파 나달 아카데미'의 코치진으로부터 테니스 트레이닝을 받을 수 있는 '기아 주니어 테니스 프로그램'도 진행했다.

또한 트레이닝 과정에서 참가 선수들에 대한 라파 나달 아카데미 소속 코치진의 평가를 진행해 우수한 성적을 거둔 선수 2인도 선발했다.

선발된 선수는 서울특별시테니스협회 소속 홍예리(여성, 만 14세) 선수, 울산 제일중 소속 김시윤(남성, 만 14세) 선수로 스페인 현지에서 글로벌 주니어 테니스 선수들을 대상으로 진행하는 '하이 퍼포먼스 테니스 주니어 캠프'에 참가할 예정이다.

세계적인 테니스 스타 라파엘 나달 (사진=지디넷코리아)

나달은 "전 세계적으로 주니어들의 수준이 매우 높습니다. 한국도 훌륭한 수준"이라며 "선발된 두 선수는 마요르카 아카데미에서 즐겁고 유익한 경험을 하게 될 것"이라고 강조했다.

한편 기아는 글로벌 스포츠 후원을 이어가며 젊은 고객층과 접점을 넓히겠다는 방침이다.

송 사장은 "현재 기아의 글로벌 스포츠 후원 축은 크게 테니스, 축구, e스포츠 세 가지이며 테니스는 호주오픈을 25년째 후원하고 있을 정도로 기아의 브랜드 방향성과 잘 맞다"며 "축구는 내년 FIFA 월드컵을 활용하고 e스포츠는 최근 한국, 유럽, 미국, 인도 등지로 확장 중이다"고 설명했다.