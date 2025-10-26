한국타이어, '2025 하반기 생명 나눔 헌혈 캠페인' 진행

한국앤컴퍼니그룹 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 지난 24일 대전시 대덕구 목상동 대전공장과 충청남도 금산군 제원면 금산공장에서 '2025 하반기 생명 나눔 헌혈 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 혈액 보유량이 상대적으로 부족해지는 겨울철 혈액 수급난 극복을 돕기 위해 기획됐다. 이날 한국타이어 대전공장 및 금산공장 임직원들은 자발적으로 헌혈 캠페인에 동참하며 생명 나눔 문화 확산에 일조했다.

한국타이어는 지난 2011년부터 국내 사업장 및 R&D 센터 등 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 지속 전개 중이다.

관련기사

한국타이어 2025 하반기 생명 나눔 헌혈 캠페인

서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 "작지만 위대한 이웃 사랑을 실천하는 헌혈 캠페인을 통해 혈액 수급 안정화에 기여하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회 구성원들에게 따뜻한 마음을 전하고 생명 나눔 문화를 정착시킬 수 있는 다양한 노력을 기울일 계획"이라고 말했다.

한편 한국타이어는 지역사회 일원으로서 지속적인 나눔 실천을 통한 지역 상생에 앞장서고 있다. '나눔 음악회', '사랑의 명절키트 나눔', '지역민 생활 인프라 개선 지원', '가족과 함께하는 벽화 그리기' 등 다수의 지역밀착형 사회공헌 프로그램을 운영하며 기업의 사회적 책임을 적극 이행 중이다.