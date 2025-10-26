한국타이어, 춘천마라톤서 고성능 타이어 재활용한 '트레일화' 공개

한국앤컴퍼니그룹 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지)한국타이어는 26일 LS네트웍스 스포츠 브랜드 '프로-스펙스'가 공식 후원하는 '2025 춘천마라톤'에서 '한국 X 프로-스펙스' 컬래버레이션 부스를 공개했다고 밝혔다.

이번 부스 운영은 국내 스포츠 문화의 한 축으로 자리매김한 러닝(Running)을 즐기는 잠재 고객들과 지속 가능한 가치와 철학을 나누는 두 브랜드 간의 헤리티지를 공유하고, 차별화된 오프라인 이벤트로 글로벌 통합 브랜드 '한국'에 대한 친밀감을 향상시키고자 기획됐다.

특히 지난 4월 '2025 서울하프마라톤' 대회 당시 여의도공원 내에 마련된 브랜드 전시 공간을 방문한 고객의 긍정적인 경험이 온∙오프라인에 확산되는 호응에 힘입어 다시 한번 협업에 나섰다.

한국 X 프로-스펙스 컬래버레이션 부스

한국타이어는 이번 대회 기간 브랜드 컬래버레이션 부스를 마련해 프로-스펙스와 공동 개발한 신제품 '사패2(SAPAE 2)'와 자체 업사이클링 프로젝트 '리무브(re:move)' 성과물을 공개했다.

'사패2'는 한국타이어의 고성능 타이어 생산 과정에서 발생한 리쿱 고무를 활용해 탄생시킨 최신 트레일 러닝화이다. 강력한 접지력으로 젖은 노면부터 자갈길까지 흔들림 없는 안정적인 러닝을 지원하고, 통기성과 유연성이 뛰어난 엔지니어드 메쉬 어퍼 소재를 활용해 편안하고 쾌적한 장거리 러닝을 경험할 수 있는 점이 특징이다.

한국타이어는 이날 '사패2' 제품을 구매한 고객 50명에게 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션(T'Station)의 온라인 타이어 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'에서 사용 가능한 한국타이어 30% 할인권을 증정해 타이어 교체를 고려하는 고객들에게 혜택을 제공했다.

한국타이어 X 프로-스펙스 공동 개발 트레일 러닝화 사패2(SAPAE 2)

이와 함께, 브랜드 전시관을 방문한 관람객들을 대상으로 다채로운 오프라인 이벤트를 진행했다.

한국타이어와 프로-스펙스 공식 SNS 채널 팔로우 및 인증을 완료한 550명에게 '리무브' 프로젝트 성과물 '업사이클 롱보드' 패턴이 각인된 반다나, 현장 퀴즈 게임을 성공한 관람객 중 10명을 추첨해 '업사이클 롱보드' 실물 제품을 증정해 호응을 얻었다.

관련기사

한편 한국타이어는 지난 2022년 '블레이드 HK'를 시작으로 '에어스카이 HK', '에너젯 플러스', '에너젯 아이온', '그랜드슬램82 HK', '사패' 등 프로-스펙스와 공동 개발한 컬래버레이션 제품을 지속 선보이며 국내 스포츠 문화 혁신에 앞장서고 있다.

앞으로도 프로-스펙스와의 긴밀한 소통을 기반으로 스포츠를 즐기는 다양한 연령대의 잠재 고객의 라이프스타일을 겨냥한 차별화된 콘텐츠 제공에 나서며 '한국' 브랜드의 프리미엄 위상을 각인시킨다는 계획이다.