레이건 광고에 분노한 트럼프, 캐나다 관세 10% 추가 인상

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다에 대한 관세를 추가로 10% 인상하겠다고 위협하고 있다.

25일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "그들(캐나다)의 사실에 대한 중대한 왜곡과 적대 행위 때문에 나는 그들이 현재 내는 것에 더해 관세를 10% 인상한다"고 밝혔다.

그는 관세 인상 이유로 캐나다 온타리오주 주가 제작한 TV 광고를 지목했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(사진=로이터/뉴스1)

이 광고는 온타리오주가 자금을 대고 더그 포드 온타리오주 수상(주정부 수반)이 미국 시청자들을 겨냥해 공개한 것으로, 로널드 레이건 전 미국 대통령이 1987년 연설에서 자유무역을 옹호하고 관세를 구시대적 정책으로 비판하는 장면이 포함돼 있다. 이 광고는 월드시리즈 중계에도 송출된 것으로 알려졌다.

광고가 방영된 직후 트럼프 대통령은 캐나다와의 모든 무역 협상을 즉각 중단하겠다고 선언하며 강경한 태도를 보였다.

트럼프 대통령은 "캐나다가 로널드 레이건이 관세에 대해 부정적으로 말하는 모습이 담긴 광고, 즉 거짓 광고를 기만적으로 사용했다고 로널드 레이건 재단이 방금 발표했다"며 캐나다가 미국 대법원을 비롯한 법원의 결정에 개입해 영향을 주기 위해 그런 광고를 냈다고 주장했다.

더그 포드 총리는 논란이 커지자 온타리오주가 문제의 광고를 중단(일시 중단)하겠다고 밝히며 수습에 나섰다. 다만 그는 “우리의 의도는 미국이 어떤 경제를 만들고 싶은지, 그리고 관세가 노동자와 기업에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의를 촉발하는 것이었다”며 “월드시리즈 중계를 통해 메시지를 전달함으로써 목표를 달성했다”고 말했다.

관련기사

그러나 트럼프 대통령은 광고 중단 발표에도 불만을 거두지 않았다. 이번 광고 사태로 오랜 동맹인 미국과 캐나다의 무역 갈등은 한층 고조됐다. 트럼프 대통령은 올해 들어 캐나다산 수입품에 대한 고율 관세를 이어가며 캐나다를 향한 압박을 강화하고 있고, 캐나다는 미국의 조치가 양국 경제와 공급망에 부담을 주고 있다고 반발해왔다.

다만 이번에 예고한 ‘추가 10% 관세’가 언제부터, 어떤 품목에 적용될지는 아직 명확하지 않다. 캐나다 전 품목을 일괄 상대로 하는 전면 인상인지, 특정 품목에 국한된 추가 인상인지도 구체적으로 공개되지 않았다.