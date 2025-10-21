트럼프 "해외 제작 영화 관세 100%"...英 영화산업 ‘직격탄’ 우려↑

도널드 트럼프 미국 대통령이 해외 제작 영화에 100% 관세 부과 방침을 다시 언급하면서 글로벌 영화 산업이 큰 충격을 받을 전망이다. 특히 제작 자금 상당 부분을 미국에 의존하는 영국 영화계가 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

트럼프 대통령은 지난 5월 처음으로 비미국산 영화에 100%의 관세를 매기겠다고 발표한 데 이어, 9월에도 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 “다른 나라들이 미국의 영화 제작 산업을 훔쳤다”고 주장한 바 있다.

20일(현지시간) CNBC에 따르면, 영국 영화산업은 미국발 영화 관세 정책이 현실화될 시 제작비 상승과 투자 위축이 불가피할 것으로 전망된다.

트럼프 대통령의 ‘100% 영화 관세’ 방침이 현실화될 경우, 미국 자본에 의존해온 영국 영화 산업이 직접적인 타격을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다. (제공=클립아트코리아)

영국영화협회에 따르면, 영국은 지난해 영화·방송 제작비 지출로만 56억 파운드(약 10조7천억원)를 썼다. 또 지난해 영국 내 영화 제작비의 65%가 미국 스튜디오와 스트리밍 플랫폼으로부터 나왔다. 영국 의회 문화미디어스포츠위원장인 캐롤라인 디너지 의원은 “창의산업 전체 규모는 연간 약 1천260억 파운드(약 240조60억원)에 이른다”며 “영화·TV는 단순한 오락이 아니라 수많은 일자리를 창출하고 해외 자본을 유치하는 산업”이라고 강조했다.

이처럼 영국 영화산업의 미국 의존도가 높은 탓에 트럼프 대통령의 관세 정책이 도입되면 영화 제작이 불가능해질 수 있다는 우려도 나온다. 영국의 하워드 베리 감독는 “우리는 대부분 미국이 ‘이번엔 어떤 영화를 찍겠다’고 결정할 때까지 기다린다”며 “미국 자금이 빠지면 독자적인 영화 제작은 사실상 불가능하다”고 우려했다.

이에 영국 영화계에서는 영화 관세 100%가 도입될 경우, 미국 대신 유럽과 아시아 국가와의 공동제작을 늘릴 것이라는 목소리가 나온다. 영국 배급사 트루브릿 엔터테인먼트의 지기 카마사 대표는 “미국이 관세를 강행하면 유럽과 아시아와의 공동제작을 늘릴 것”이라며 “새로운 자금 조달 루트를 찾아야 한다”고 말했다.

또 업계는 정부의 적극적인 대응을 촉구하고 있다. 영국 정부는 트럼프의 관세 발언 직후 “무역 문제에 대한 실시간 논평은 국가 이익에 부합하지 않는다”고 신중한 입장을 보였지만, 업계에서는 총리실이 향후 미·영 무역협상에서 이 사안을 반드시 논의해야 한다는 입장이다.

디너지 의원은 “영국 총리가 미국 정부와 이 문제를 직접 논의하는 것이 중요하다”며 “향후 모든 무역협상의 핵심 의제로 다뤄져야 한다”고 강조했다.

영화 관세 부과가 실제로는 적용하기 어렵다는 주장도 제기된다. 현대 영화 제작은 시나리오, 촬영, 후반작업 등이 여러 국가에 걸쳐 진행되기 때문이다.

이에 영국 내 3대 영화관 체인 중 하나인 뷰의 팀 리처즈 대표는 “세금 공제나 지역 인센티브를 통해 동일한 정책 효과를 얻을 수 있다”고 밝히며 미국 캘리포니아의 개빈 뉴섬 주지사를 언급했다.

미국 캘리포니아주 개빈 뉴섬 주지사는 최근 로스앤젤레스 내 촬영 유치를 위해 영화·TV 세금 공제 한도를 7억5천만 달러로 확대했다.

이어 리처즈 대표는 “관세로 인해 어떤 부문이 실제 타격을 받을지 정의하는 것이 관건”이라며 “지금 업계가 가장 주목하는 부분도 바로 그 점”이라고 말했다.