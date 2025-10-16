오비맥주, 네이버 스마트스토어에 ‘논알코올 음료 공식몰’ 개설

오비맥주가 네이버 스마트스토어에 ‘논알코올 음료 공식몰’을 열고 온라인 시장 확대에 나섰다.

오비맥주는 지난 15일 ‘카스 올제로’, ‘카스 0.0’, ‘카스 레몬 스퀴즈 0.0’ 등 자사 논알코올 제품을 한데 모은 공식 스마트스토어를 개설했다고 16일 밝혔다. 이번 오픈을 기념해 카스는 체험 이벤트와 브랜드 협업 프로모션 등 다양한 행사를 진행한다.

먼저 신제품 ‘카스 올제로 체험팩(330ml·4캔)’ 무료 이벤트가 10월 20일부터 연말까지 진행된다. 소비자는 배송비만 부담하면 누구나 체험팩을 받아볼 수 있다.

또 오비맥주는 ‘글로벌 건전음주의 날’을 맞아 캠핑 브랜드 밤켈과 함께하는 협업 이벤트를 진행한다. 10월 20일부터 31일까지 공식몰에서 논알코올 제품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 ‘카스X밤켈 하드쿨러’를 증정한다.

이와 함께 10월 29일부터 11월 11일까지 열리는 ‘네이버 넵다세일’ 기간에는 할인 이벤트와 한정판 패키지를 선보인다. 해당 기간 동안 무료 체험 이벤트와 함께 ‘카스 0.0’ 한정판 패키지가 공개될 예정이다.

오비맥주 관계자는 “공식몰 개설로 더 많은 소비자들이 언제 어디서나 카스 논알코올 제품을 쉽게 즐길 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다양한 온라인 이벤트를 통해 논알코올 음료의 매력을 널리 알릴 것”이라고 말했다.

한편 오비맥주 공식몰에서는 카스 시리즈를 비롯해 자사 논알코올 제품을 구매할 수 있으며, 최신 온라인·오프라인 행사 정보도 확인할 수 있다.