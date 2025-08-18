Z세대 '술 없는 삶'에 독일 맥주 양조장도 문 닫는다

독일 소비자들이 최근 젊은 세대를 중심으로 술 없는 삶을 선택하는 분위기가 확산되면서, 수 세기 동안 영업한 양조장들이 문을 닫는 상황에 몰리고 있다.

17일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면, 바이에른주의 172년 전통을 자랑하던 소규모 양조장 랑브로이는 최근 1천200만 유로(약 195억900만원)에 달하는 시설 개선 비용을 감당하지 못하고 폐업을 결정했다. 외신은 해당 기업이 젊은 소비자들의 음주 기피와 원가 상승이라는 이중 압박을 넘지 못했다고 설명했다.

외신에 따르면 독일인의 1인당 맥주 소비량은 감소하는 추세로, 2000년 126리터에서 지난해 88리터로 줄었다. 올해 상반기 생산량은 전년 대비 6.3% 감소해 역대 최저치를 기록했다.

최근 영업 종료를 발표한 랑브로이.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

특히 Z세대의 경우 술이 건강에 해롭다는 인식이 뚜렷해, 가끔 맥주를 마실 때조차 무알코올 제품을 택하는 경우가 많다고 외신은 설명했다.

독일 브루어리협회는 여건이 좋지 않아 몇 백 년을 이어온 양조장마저 문을 닫고 있다며 위기감을 전했다. 실제로 2023~2024년 사이 문을 닫은 양조장은 52곳에 달해 최근 30년 내 최대 감소폭을 기록했다.

이에 따라 업계는 무알코올·저알코올 제품을 미래 먹거리로 삼고 있다. 크롬바허 등 대형 업체들은 발효 과정을 마친 뒤 알코올만 제거하는 방식으로 맛까지 유사한 무알코올 맥주를 내놓으며 성장세를 이어가고 있다.

그러나 자금력이 부족한 소규모 양조장은 발효를 중간에 멈추는 방식에 의존해 맛 차이를 극복하기 어렵다는 한계에 직면해 있다고 외신은 설명했다.