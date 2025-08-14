오비맥주, ‘4無’ 무알코올 맥주 ‘카스 올 제로’ 출시

오비맥주가 자사 대표 브랜드 카스의 무알코올 음료 ‘카스 올 제로’를 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 신제품은 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 헬시플레저 트렌드에 맞춰 다양한 소비자 취향을 반영한 것이 특징이다.

카스 올 제로는 국내 최초로 알코올, 당류, 칼로리, 글루텐을 모두 뺀 ‘4無(무)’ 콘셉트를 내세운 무알코올 맥주다. 카스의 제조 노하우로 라거 특유의 청량감과 시원하게 톡 쏘는 탄산감을 살렸으며, 점심 회식이나 운동 전후, 건강 관리가 필요한 상황에서도 부담 없이 즐길 수 있다.

관련기사

신제품 카스 올 제로.(사진=오비맥주)

제품은 330mL 캔 형태로 출시되며, 오는 18일부터 11번가와 G마켓에서 우선 판매를 시작한다. 이후 쿠팡, B마트, 컬리 등 온라인 유통 채널로 판매를 확대할 계획이다. 무알코올 음료지만 ‘성인용 음료’로 분류돼 구매 시 성인 인증 절차가 필요하다.

카스 브랜드 매니저는 “4無 콘셉트와 함께 카스 특유의 청량감을 유지한 카스 올 제로는 소비자가 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있는 새로운 선택지”라며 “앞으로도 트렌드에 맞춘 혁신 제품을 통해 카스 브랜드 포트폴리오를 강화하겠다”고 말했다.