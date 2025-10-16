롯데하이마트, 英 블루투스 헤드폰 '멜로매니아 P100 SE' 출시

롯데하이마트는 온라인쇼핑몰에서 영국 캠브리지 오디오의 블루투스 헤드폰 '멜로매니아 P100 SE'를 국내 단독 출시한다고 15일 밝혔다.

멜로매니아 P100 SE는 하이엔드급 음향기기 입문자들에게 적합한 상품이다. 가격은 40만원대로 기존 하이엔드 헤드폰 대비 부담이 적다.

제품은 음질이 좋지만 전력 소모가 큰 '클래스 A'와 전력 효율성은 좋지만 비교적 음질이 떨어지는 '클래스 B'의 장점을 결합한 '클래스 AB' 앰프를 적용해 전력 소비는 적으면서 음질이 뛰어나다.

롯데하이마트가 온라인쇼핑몰에서 영국의 대표적인 하이엔드 오디오 브랜드 중 하나인 '캠브리지 오디오'의 블루투스 헤드폰 '멜로매니아 P100 SE'를 국내 단독으로 선보인다. (사진=롯데하이마트)

한 번 충전에 최대 60시간까지 사용할 수 있다. 외부 소음을 차단하는 '액티브 노이즈 캔슬링(ANC)'을 껐을 때는 최대 100시간까지 사용 가능하다.

배터리 성능이 떨어졌을 경우 고객이 직접 5만원대 자가 배터리 교체 키트를 통해 간편하게 배터리를 교체할 수 있다.

롯데하이마트는 이달 말까지 온라인쇼핑몰 국내 단독 론칭을 기념해 제품을 41만9천원에 선보인다. 행사카드로 구매하면 최대 할인 혜택을 통해 39만8천50원에 제공한다.

이 밖에도 구매 포토 리뷰 작성 시 선착순 100명에게 백화점 상품권 1만원권을 추가로 제공한다. '멜로매니아 A100' 블루투스 이어폰, '에보원' 올인원 스피커 등 캠브리지 오디오 상품들도 특가에 선보인다.

한편 롯데하이마트는 국내외 다양한 브랜드를 운영하는 가전양판점의 장점을 살려 국내 주요 브랜드 뿐만 아니라 글로벌 Top 브랜드 상품들을 강화하고 있다.

현재 샤크, 닌자, TCL, 로보락 등 총 46개 글로벌 브랜드의 상품을 운영하고 있으며, 내년에 총 70여개까지 확대해 운영할 계획이다.

이언석 롯데하이마트 스마트가전부문장은 "헤드폰 수요가 높은 가을을 맞아, 비교적 가격 부담 없이 하이엔드 헤드폰을 구매할 수 있는 기회를 마련했다"고 말했다.