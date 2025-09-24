롯데하이마트, 전국 매장서 '추석 세일 페스타' 진행

롯데하이마트는 추석을 앞두고 오는 9월 말까지 전국 310여개 매장에서 '추석 세일 페스타'를 진행한다고 23일 밝혔다.

대표 할인 품목은 주방 가전이다. 쿠쿠 '트윈프레셔(6인용)' 전기밥솥을 인터넷 최저가 수준인 39만9천원에 제공하고, 테팔 '스모크리스 이지 그릴'을 19만9천원에, 해마루 특대형 잔치팬을 7만2천원에 선보인다.

주방가전 2개 품목을 동시구매하면 할인 혜택을 제공하는 행사도 진행한다. 오는 26~29일에 LG전자 '디오스 오브제(4도어)' 김치냉장고와 쿠첸 ‘듀얼프레셔(6인용)’ 전기밥솥 등 행사상품을 행사카드로 동시구매하면 최대 30만원 할인을 제공한다.

롯데하이마트가 추석을 앞두고 오는 9월 말까지 전국 310여개 매장에서 '추석 세일 페스타'를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

또한 10월 1일부터 13일까지는 LG전자 '오브제컬렉션 식기세척기(14인용)'과 '디오스 빌트인 인덕션(3구)', 쿠첸 '풀스테인리스 듀얼프레셔 전기압력밥솥(10인용)'과 카누 '패블 커피머신' 등 행사상품 동시구매 시 최대 14만원 할인을 제공한다.

명절 선물 수요를 고려해 부모님께 수요 높은 안마기기, 아이들이 좋아하는 게임기기 행사상품도 인터넷 최저가 수준에 마련했다.

안마기기 행사상품은 바디프랜드 '팔콘SV'을 345만원에, 코지마 '더블모션'을 318만원에 선보인다. 특히 코지마 '더블모션'은 구매 시 30만원대 상당의 '코지스툴' 발 마사지기를 증정하고, 행사카드로 구매 시 15만원 캐시백 혜택을 추가로 증정한다.

이밖에 일상 생활에서 유용하게 쓸 수 있는 생활가전 행사상품들도 특가에 제공한다. 필립스 'X-9001' 전기면도기 28만9천원, '소닉케어' 전동칫솔 4만5천900원, 테팔 '프리무브 파워' 무선 다리미 8만9천원 등 행사상품을 마련했다.

게임기기 할인 행사는 오는 10월 12일까지 전국 매장과 온라인쇼핑몰에서 진행한다. ‘닌텐도 스위치 OLED' 행사상품을 인터넷 최저가 수준인 37만5천원에 제공하고, 소니 PS5 ‘철권8', 닌텐도 스위치2 ‘동키콩 바난자' 등 인기 게임 타이틀 행사상품도 최대 55% 할인해 제공한다.

관련기사

닌텐도, 플레이스테이션 게임 타이틀은 2개 이상 구매 시부터 5천원씩, 구매 상품 수에 따라 더 큰 할인을 제공한다. 2개 구매 시 5천원, 3개 구매 시 1만원, 4개 구매 시 1만 5천원 할인을 증정한다. 게임기 본체, 게임 타이틀, 컨트롤러 등 2개 품목 이상 구매 시에도 최대 5만원 추가 할인을 선보인다.

김승근 롯데하이마트 프로모션팀장은 "긴 추석 연휴를 앞두고 명절 음식, 선물들을 준비하는 고객분들을 고려해 주방·생활가전, 게임기기 등 다양한 품목에서 할인 혜택을 마련했다"며 "필요한 가전을 인터넷 최저가 수준에 구매하고, 풍요로운 연휴 보내시기 바란다"고 말했다.