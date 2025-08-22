롯데하이마트 "여름가전 구매 시 최대 80만원 혜택"

롯데하이마트는 계속되는 무더위에 오는 8월 말까지 여름 마지막 특가 세일을 진행한다고 21일 밝혔다.

에어컨은 행사상품 구매 시 최대 80만원 캐시백, 인터넷 최저가 수준의 상품 할인 등 혜택을 선보인다.

LG전자 '휘센 오브제컬렉션 타워Ⅰ 9시리즈(2in1)' 등을 롯데카드, 신한카드 등 행사카드로 구매 시 최대 80만원 캐시백 혜택을 제공하고, 삼성전자 '무풍갤러리(2in1)' 등을 구매 시 최대 30만원 즉시 할인을 제공한다.

롯데하이마트가 계속되는 무더위에 오는 8월 말까지 여름 마지막 특가 세일을 진행한다. (사진=롯데하이마트)

이밖에도 캐리어 '에어로A(23평형)' 구매 시 20만원대 상당 '클라윈드' 공기청정기를 무상 증정하고, 삼성전자 '무풍갤러리(19평형) 2in1' 255만원, LG전자 '오브제 칸(18평형) 2in1' 210만원, 캐리어 '에어로A(18평형) 2in1' 185만원 등 주요 브랜드의 인기 상품도 인터넷 최저가 수준에 선보인다.

선풍기와 믹서기 등 여름 인기 가전, 더위에도 편하게 요리할 수 있는 인덕션, 밥솥 등 '불 없는 가전'도 인터넷 최저가 수준에 제공한다. 신일 '기계식 선풍기'를 5만4천900원에, 테팔 '미니 초고속 블렌더 블렌드 업'을 10만9천원에, LG전자 '디오스 인덕션'을 164만원에, 쿠쿠 '트윈프레셔 압력 전기밥솥(10인용)'을 44만9천원에 제공한다.

또한 롯데하이마트는 '으뜸효율 가전 환급 사업' 대상 가전 구매 시 다양한 할인을 제공한다. 사업을 시작한 7월 4일부터 8월 20일까지 고객 수요를 살펴본 결과 환급 대상 품목들의 매출은 전년 같은 기간 대비 약 10% 증가했다.

롯데하이마트는 이 같은 고객 수요를 고려해 8월 말까지 으뜸효율 가전 행사상품을 인터넷 최저가 수준에 제공한다. 대표 할인 상품은 삼성전자 'QLED 4K(75형)' TV 269만원, '비스포크 AI' 콤보 세탁건조기 389만9천원, LG전자 '일반형 2도어(317L)' 냉장고 57만원 등이다.

또한 으뜸효율 가전은 2개 품목 이상 구매 시, '다품목 구매 혜택' 등을 더해 추가 할인을 제공한다. 예를 들어 삼성전자 'QLED 4K(85형)' TV, '비스포크 AI 하이브리드 4도어' 냉장고 두 가지 상품을 동시 구매 시 35만원 추가 할인을 증정한다.

문총 롯데하이마트 대형가전부문장은 "에어컨, 선풍기 등을 좋은 혜택에 구매할 수 있는 여름 마지막 특가 세일을 마련했다"며 "인기 상품들을 인터넷 최저가 수준에 구매하고 남은 여름을 시원하게 보내시기 바란다"고 말했다.