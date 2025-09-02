롯데하이마트, 9월 '하이마트 웨딩 페어'

롯데하이마트는 가을 결혼 성수기를 맞아 예비 신혼부부 고객을 대상으로 9월 한달간 전국 310여개 매장에서 '하이마트 웨딩 페어'를 진행한다고 2일 밝혔다.

롯데하이마트는 다양한 품목을 한 번에 구매하는 예비 신혼부부 고객들의 구매 특성을 반영해 세트 행사상품 할인 혜택을 다양하게 마련했다.

삼성전자 OLED(77형) TV와 OLED(48형) 이동형 TV 세트 행사상품 구매 시 120만원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또한 삼성전자 시스템 에어컨 행사상품과 공기청정기 또는 건타입 청소기 등 세트 행사상품을 구매하면 최대 110만원 할인 혜택을 선보인다.

롯데하이마트가 가을 결혼 성수기를 맞아 예비 신혼부부 고객을 대상으로 9월 한달간 전국 310여개 매장에서 '하이마트 웨딩 페어'를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

로봇청소기와 빨래 건조기, 식기세척기 등 가전도 특가에 마련했다. 쿠쿠전자 '인앳아웃' 식기세척기(14인용) 99만원, 삼성전자 '비스포크 AI' 건조기 150만원, 드리미 'X50S 프로 울트라' 149만원, 쿠쿠전자 '파워클론 로봇청소기 AI 2' 109만원에 각각 판매한다.

결혼을 준비하면서 가전과 가구를 함께 구매하는 수요를 고려해 마련한 할인 혜택도 있다. 롯데하이마트와 한샘 매장에서 각각 300만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 엘포인트, 상품권 등 최대 60만원 할인을 제공한다.

예비 신혼부부 대상으로 결혼 인증 시 제공하는 할인 혜택을 연중 최대로 마련했다. 웨딩홀 계약서 등을 통해 결혼을 인증하면 구매 금액의 2% 할인 혜택을 제공하고, 500만원 이상 구매 시 최대 60만원 추가 할인 혜택을 제공한다.

특히 9월 5일부터 11일까지 상품을 구매하면 더 많은 할인 혜택을 받을 수 있다. 해당기간 내 3개 품목 이상 동시구매하면, 품목당 5만원씩 최대 25만원 할인 혜택을 추가로 제공한다.

문총 롯데하이마트 대형가전부문장은 "가전, 가구 등 예비 신혼부부 고객들의 혼수 구매 특성을 고려해, 다양한 할인 혜택을 마련했다"며 "결혼 인증을 하면 추가로 제공되는 가전 할인 혜택을 연중 최대 규모로 준비했다"고 말했다.