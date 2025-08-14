로보락, 롯데하이마트 잠실점서 팝업 행사

글로벌 스마트 홈 가전기업 로보락은 이달 25일까지 서울 송파구 롯데하이마트 잠실점 1층에서 특별 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서는 로보락 전문 상담사가 상주해 고객의 주거 환경과 생활 패턴을 분석하고 1:1 맞춤형 상담 서비스를 제공한다.

로보락, 25일까지 롯데하이마트 잠실점에서 특별 팝업 행사 진행 (사진=로보락)

집 면적과 바닥재 종류, 내부 구조가 복잡하거나 반려동물을 키우는 환경, 카펫이 많은 공간 등 고객 개개인의 상황에 가장 적합한 청소 솔루션을 제안해준다.

실제 주거 환경과 유사하게 구성된 별도 체험존에서 로보락 로봇청소기 흡입력과 정밀한 맵핑 기술, 장애물 회피 능력 등 차별화된 기술력을 직접 확인할 수 있다.

특히 실제 가정에서 발생하는 다양한 청소 상황을 재현함으로써 구매 전 제품의 성능을 충분히 테스트할 수 있다.

팝업 행사 기간 동안 롯데하이마트 잠실점 매장에서 제품을 구매하는 고객을 대상으로 할인을 제공하며, 방문객 대상 경품 이벤트 등 다양한 프로모션을 진행한다.