드리미 로봇청소기, 전국 하이마트서 AS 제공

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 고객 서비스 강화를 위해 하이마트와 파트너십을 체결하고 신규 사후 서비스(A/S) '니어바이(Nearby)'를 출시했다고 23일 밝혔다.

앞서 드리미는 코오롱글로벌이 운영하는 전국 20여 개 오프라인 A/S 센터를 통해 고객 수리를 지원해왔다. 이번 협업으로 전국 300여 개 하이마트 지점에서도 A/S 접수가 가능해지면서 보다 확대된 인프라와 편의성을 고객들에게 제공할 수 있게 됐다.

드리미 로봇청소기, 하이마트 니어바이 서비스 오픈 (사진=드리미)

니어바이라는 이름은 드리미 제품을 사용하는 고객 주변에서 언제나 가까이 만날 수 있는 서비스라는 의미를 담았다. 이번 서비스로 접점망을 확대하며 고객 편의성을 높이고, 국내 소비자들에게 제품 품질·사후관리 신뢰성을 전달한다는 방침이다.

드리미 공식 총판 아이베 및 공식 수입원 코오롱글로벌을 통해 정식 판매된 모든 로봇청소기 제품을 대상으로 A/S를 제공한다. 구매처와 관계없이 하이마트 매장에서 접수 가능하다. 제품 보증기간 내에는 무상 서비스를, 보증기간이 지난 제품은 유상 서비스를 지원한다.

관련기사

또한 현재는 오프라인 접수만 가능하지만, 내년 상반기에는 전용 앱을 통한 온라인 접수 서비스도 추가로 오픈할 계획이다.

드리미 관계자는 "하이마트와 함께 선보이는 니어바이 서비스는 고객들이 언제 어디서나 쉽고 빠르게 A/S를 이용할 수 있도록 마련된 새로운 접점"이라며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 한 서비스 혁신을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.