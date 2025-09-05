드리미, IFA 2025서 계단 오르는 로봇청소기 공개

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 'IFA 2025'에 참가해 혁신적인 드림 라이프를 실현하기 위한 스마트 홈 솔루션 전 라인업을 선보였다고 5일 밝혔다.

IFA 2025는 1924년 시작된 유럽 최대 규모의 가전·IT 전시회로 올해 101주년을 맞이했다. 오는 9일까지 '미래를 상상하다'를 주제로 독일 베를린에서 열리며 전 세계 2천여 개 글로벌 브랜드가 참여한다.

드리미는 IFA 2025에 참가해 최첨단 기술을 통해 일상을 단순화하고 생활 방식을 변화시킬 수 있는 다양한 제품군들을 공개했다.

세계 최초 계단을 오르는 로봇청소기 '사이버 X' ▲로봇 팔을 장착한 '사이버10 울트라' ▲신개념 롤러 물걸레 로봇청소기 '아쿠아10 울트라 시리즈' ▲세계 최초 다걸레 자동 전환 로봇청소기 '매트릭스10 울트라' ▲무선청소기 'V20 프로'·'V30' ▲AI 기반 로봇 잔디깎이 'A3 AWD 시리즈'를 선보였다.

드리미 IFA 전시관 (사진=드리미)

사이버 X는 세계 최초로 계단을 오를 수 있는 로봇청소기로, 최대 25cm 높이의 계단을 초당 0.2m 속도로 등반할 수 있다. 로봇청소기 본체와 거치 스테이션, 그리고 계단을 마주했을 때 로봇청소기를 자동으로 이동시키는 쿼드트랙 시스템으로 구성됐다.

3중 브레이크 보호장치로 안정성을 강화했으며, 스마트 3D어댑트 비전 시스템을 통해 계단의 높이와 각도를 실시간으로 인식한다. 본체 및 쿼드트랙에 모두 6천400mAh 배터리를 탑재함으로써 최대 5개 층까지 청소가 가능하다.

사이버10 울트라에는 업계 최초로 로봇 팔에 자체 개발한 멀티툴 시스템 사이버덱스를 적용해 4관절·5자유도 하이퍼 플렉스암으로 가구 틈새나 협소한 공간까지 청소할 수 있으며 최대 500g 물체를 집어 옮길 수 있다. 360° 트라이사이트 비전 시스템으로 사각지대 없이 탐지 가능하다.

또한 신개념 롤러 물걸레 로봇청소기 '아쿠아10 울트라 롤러 컴플리트'와 '아쿠아10 울트라 트랙 컴플리트'를 중심으로 한 아쿠 시리즈는 드리미만의 실시간 물걸레 세척 솔루션을 적용해 2차 오염을 방지하고 찌든 때까지 말끔히 청소한다.

세계 최초 3종 걸레 자동 교체형 로봇청소기 매트릭스10 울트라는 올인원 자동 관리 스테이션과 3구역 전용 세정 용액 탱크 시스템을 기반으로 주방·욕실·거실 등 생활 공간별 맞춤 청소를 지원하며 한층 향상된 위생 관리를 제공한다.

무선청소기 라인업도 강화됐다. V20 Pro와 V30은 AI 기반 무선청소기로, 갭프리 로봇 팔을 적용해 벽과 가구 틈새 0mm 밀착 흡입을 구현한다. 또 댕글컷 듀얼 스크레이퍼로 머리카락을 자동 절단해 엉킴을 방지하며, 90° 각도 조절이 가능한 4단 확장 파이프로 낮은 공간까지 손쉽게 청소한다.

로봇 잔디깎이 A3 AWD 시리즈는 옴니센스 3.0 내비게이션 시스템 기능으로 300개 이상의 물체를 회피하고, 엣지마스터 2.0 트리밍 기능으로 1.5cm 수준 정밀도로 잔디를 균일하게 정돈할 수 있도록 설계됐다. 4WD 사륜구동 모터와 메카넘 휠으로 경사로와 복잡한 지형에서도 안정적으로 주행해 안전하고 정밀한 잔디 관리를 돕는다.

아쿠아10 울트라 롤러 컴플리트와 아쿠아10 울트라 트랙 컴플리트는 오는 8일, 매트릭스10 울트라는 24일, V20 프로와 V30은 25일 유럽 시장 출시를 앞두고 있다. 이어 사이버10 울트라와 A3 AWD 시리즈는 내년 초 선보일 예정이다.

특히 아쿠아10 울트라 롤러와 매트릭스10 울트라는 유럽 시장에서 각각 8일, 24일 출시 예정인 가운데, 한국에서 한발 앞서 선보이며 글로벌 전략에서 한국 시장이 중요한 테스트베드로 주목받고 있음을 보여준다.

션 첸 드리미테크놀로지 유럽 지사장은 "드리미의 혁신은 모두 실제 요구에서 출발해 계단 청소, 머리카락 엉킴, 다구역 잔디 관리 등 가장 복잡한 집안일을 쉽고 똑똑하게 해결할 수 있도록 연구하고 있다"며 "이번 IFA에서 선보인 신기술들을 통해 소비자들의 일상에 더 많은 자유와 시간을 선사할 수 있기를 바란다”고 말했다.