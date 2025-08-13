드리미, '물걸레 자동교체' 로봇청소기 출시

중국 로봇청소기 브랜드 드리미는 스스로 물걸레를 교체하는 로봇청소기 '매트릭스10 울트라'를 이달 출시한다고 13일 밝혔다.

매트릭스10 울트라는 업계 최초 3종 걸레 자동 교체형 로봇청소기로 생활 공간에 맞춘 공간별 맞춤형 물걸레 청소를 지원한다.

드리미 '매트릭스10 울트라' (사진=드리미)

청소 중 인공지능(AI) 시스템이 거실, 부엌, 화장실 등 공간에 따라 자동으로 적절한 물걸레로 전환하는 올인원 자동 관리 스테이션을 탑재해 공간별 청소 효율을 높였다.

청소 목적에 따라 세척액을 자동 공급하는 3구역 전용 세정 용액 탱크 시스템도 갖췄다. 최대 8cm 문턱 등반이 가능하며 3만Pa 흡입력으로 강력한 청소 성능을 구현했다.

드리미는 오는 9월 물걸레 로봇청소기 '아쿠아10 울트라롤러'도 출시한다. 제품은 기존보다 긴 롤러 걸레를 장착해 한 번 주행만으로 더 넓은 공간을 관리한다.

드리미 관계자는 "이번에 공개한 로봇청소기 신제품 2종은 청소 목적에 따라 사용자 편의성과 실용성을 높이는 것에 집중했다"고 말했다.