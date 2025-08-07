코오롱글로벌, 中 드리미와 국내 협업 강화

코오롱글로벌은 스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀리지와 단순 수입 및 유통을 넘어 전방위적 협업을 통한 성공적인 파트너십 관계를 구축해오고 있다고 7일 밝혔다.

양사는 유통을 넘어 전략적 파트너로서 입지를 다져가고 있다. 한국 시장을 고려한 마케팅 전략, 제품 기획, 신제품 출시 등 다방면에서 전략적 협업을 전개하고 있다.

코오롱글로벌은 2022년 로봇청소기 'W10' 모델을 시작으로 드리미와 협업을 본격화했다. 이후 매년 신제품을 선보이며 양사 간 파트너십 관계를 유지해오고 있다.

드리미 한남동 플래그십 스토어 (사진=드리미)

작년에는 업무협약을 맺고 수입·유통 체계를 본격 강화하기 시작했다. 제품 연구와 서비스 품질 개선 등 협력을 바탕으로 국내 로봇청소기 시장 점유율을 확대하고 있다.

특히 최근 출시된 음식물 처리기 '리보'는 코오롱글로벌이 제품 기획 단계부터 참여해 국내 시장에 특화된 모델로 개발됐다. 드리미는 국내 시장 반응을 기반으로 향후 리보의 글로벌 시장 출시를 구체화할 계획이다.

관련기사

코오롱글로벌에 따르면 드리미는 한국을 아시아 프리미엄 가전 시장의 핵심 거점으로 인식하고 있다. 양사 협업이 공고해지고 있는 것도 이 일환이다.

코오롱글로벌 관계자는 "양사는 수년간 긴밀한 협력 관계를 유지해오며 국내 시장 점유율 확대를 위해 협업하고 있다"며 "제품 연구와 서비스 품질 개선을 위한 협력을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.