드리미, 아쿠아롤러 물걸레 로봇청소기 출시

중국 로봇청소기 브랜드 드리미는 아쿠아롤러 물걸레 로봇청소기 '아쿠아 10 울트라 롤러'를 정식 출시했다고 1일 밝혔다.

제품은 기존 롤러형 로봇청소기보다 한층 긴 롤러에 드리미 독자 기술인 아쿠아롤 물걸레 기능, 플러프롤 기술, 오토씰 롤러 가드를 적용해 심도 깊은 청소 효율과 편의성을 제공한다.

특히 자동 걸레 세척 아쿠아롤 물걸레질 기술은 12개 노즐을 활용해 물걸레 청소에 필요한 수분량을 정밀하게 조절·공급하는 동시에 스크레이퍼로 오수를 실시간으로 제거해 2차 오염을 방지한다.

드리미 아쿠아 10 울트라 롤러 (사진=드리미)

청소기는 최대 8cm의 문턱을 등반할 수 있다. 엔비디아 소프트웨어 기반 강화학습을 활용한 장애물 회피 기술 아스트로비전을 적용했다. 1mm 수준 정밀도로 240개 이상의 물체를 회피하고 복잡한 구조까지 빈틈없이 청소할 수 있다.

여기에 하이퍼스트림 엉킴 방지 듀오 브러시, 사이드리치 진공 기술 등이 결합된 차세대 청소 메커니즘으로 한층 강화된 청소 성능을 갖췄다.

편리한 유지 관리 기능도 갖췄다. 올인원 스테이션을 기반으로 이중 솔루션 보관, 최대 100일간 먼지통을 비우지 않아도 되는 자동 먼지 비움 기능 등을 지원하며 필요시 수도 연결 키트도 선택적으로 사용할 수 있다.

이 밖에도 반려동물 케어 4.0 업그레이드, 카펫 청소 기능 향상, 음성 명령 및 원격 제어, 매터 프로토콜 지원 등을 통해 스마트 홈과의 연동성을 강화하고 사용자 맞춤형 청소 경험을 제공한다.

드리미 관계자는 "신제품은 독창적인 롤러 기술과 강력한 청소 성능, 스마트 홈 연동성을 결합한 혁신 제품"이라며 "앞으로도 글로벌 시장에서 차별화된 혁신 제품을 지속적으로 선보이며 게임 체인저로서 업계를 선도해 나가겠다"라고 말했다.