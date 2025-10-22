네이버·카카오, 커머스·광고로 3분기 나란히 성장

·네이버와 카카오가 올해 3분기에도 견조한 성장세를 이어간 것으로 보인다.

두 회사 모두 AI와 커머스·광고 사업을 중심축으로, 전년 동기 대비 매출과 이익이 고르게 증가할 것으로 예상된다. 특히 네이버는 사상 처음으로 분기 매출 3조원 돌파가 유력하다. AI 기술 고도화와 커머스 투자 확대가 맞물리며 성장 기반을 넓혀왔다는 분석이다.

네이버, 커머스·AI 결합으로 분기 매출 최대치 갱신 기대

21일 에프엔가이드에 따르면 네이버는 3분기 연결 기준 매출 약 3조423억원, 영업이익 약 5천700억원을 기록한 것으로 추정된다. 이는 전년 동기 대비 각각 12%, 8.4% 증가한 수치다. 영업이익 증가율은 한 자릿수에 그치지만, 이는 커머스 및 신사업 투자 확대로 인한 비용 증가 때문으로 풀이된다.

네이버가 분기 매출 3조원을 넘는 것은 이번이 처음이다. 이같은 실적을 낼 수 있었던 가장 큰 이유로는 커머스 부문 성장이 꼽힌다.

특히 올해 들어 네이버는 검색·쇼핑·멤버십을 유기적으로 연결하는 전략을 강화했다. 스마트스토어 판매자 생태계 확장과 ‘컬리N마트’, ‘우버원’ 멤버십 연동은 모두 이용자 락인(Lock-in)을 높이기 위한 요인으로 꼽힌다. 아울러 AI 기술이 검색과 광고 건반에 확대되면서 수익성이 높아진 것으로 보인다.

네이버는 두나무 인수를 통한 신사업 확대에도 속도를 내고 있다. 스테이블코인과 블록체인 기술을 결합한 핀테크 서비스가 본격화되면, 커머스·결제·콘텐츠 간의 생태계 시너지가 예상된다. 이는 곧 실적으로 연결될 예정이라 매출과 영업이익 모두 두 자릿 수 성장을 기대할 수가 있다.

카카오, 광고·커머스 비수기에도 성장

카카오는 같은 기간 매출이 약 2조241억원 영업이익은 약 1천638억원을 기록할 것으로 예측된다. 이는 전년 동기 대비 각각 5.3%, 25.5% 성장한 수치다.

통상 광고 시장에서 비수기로 통하는 3분기이지만 톡비즈 매출이 상승하며 실적 향상을 이끌었다는 평가다. 특히 비즈보드 광고 효율이 개선되면서 광고 단가(ARPU)가 상승했고, 커머스 연계 트래픽도 꾸준히 증가했다는 평가다.

다만 최근 진행된 카카오톡 앱 개편 과정에서 이용자 불만이 제기된 점은 단기적 변수로 꼽힌다. 카카오 측은 연말까지 순차적으로 앱을 재개편하겠다고 밝힌 바 있어 이같은 변화가 광고 매출에 어떠한 영향을 미칠지는 지켜봐야한다는 시각이 있다.

카카오는 이달 말, 오픈AI ‘챗GPT’ 연동 기능과 자체 AI 에이전트 서비스를 선보일 예정이다. 향후 이런 새 기능이 이용자 사용성과 광고 효율을 얼마나 높일지도 주목된다.