제8회 한국 데이터저널리즘 어워드 응모작 접수 개시...내달 5일까지

한국의 데이터 저널리즘 발전을 이끌어온 ‘제8회 한국 데이터 저널리즘 어워드(KDJA 2025)’의 응모작 접수가 10월 22일부터 시작된다.

데이터저널리즘코리아(공동대표 함형건, 권혜진)와 건국대 디지털커뮤니케이션 연구센터(센터장 황용석 교수)가 공동 주최하는 한국 데이터 저널리즘 어워드는 데이터 저널리즘 분야의 다양한 도전과 성과를 공유하고 데이터를 활용한 우수한 언론 보도물을 선정하여 시상하는 행사이다. 2018년 시작하여 올해로 8회째를 맞는다.

응모 자격은 국내에 거주하거나 소재하는 미디어 종사자 개인·단체, 해외에 소재하더라도 한국어로 미디어 서비스를 운영하는 개인·단체라면 누구나 지원 가능하다.

데이터저널리즘 어워드

자신의 보도물을 직접 응모하거나 제3자가 다른 이의 데이터저널리즘 보도물을 추천 응모하는 것도 가능하다.

응모작은 10월 22일부터 11월 5일까지 한국 데이터저널리즘 어워드 홈페이지에서 접수할 수 있다. 응모 대상은 2024년 11월 7일부터 접수 마감일 사이의 보도물에 한한다.

시상 부문은 ▲ 올해의 데이터 시각화 상 ▲ 올해의 데이터 기반 탐사보도 상 ▲ 올해의 오픈데이터 상 ▲ 올해의 데이터저널리즘 혁신 상 ▲ 올해의 주목할 만한 데이터저널리스트 상 ▲ 올해의 영 데이터저널리스트 상 등 총 6개 부문이며, 각 부문 수상자에게는 100만원의 상금과 상패를 수여한다.

심사위원단(심사위원장 중앙대 이민규 교수)의 객관적 심사를 거쳐 수상작을 선정하며, 수상작은 11월 19일(수) 홈페이지에서 공개할 예정이다. 수상작은 11월 28일(금) ‘2025 데이터저널리즘코리아 컨퍼런스’에서 소개되며 뒤이어 시상식이 열릴 예정이다.

관련기사

함형건 공동조직위원장(YTN AI 특임국장)은 “기술 변화가 가속화되면서, 데이터 저널리즘의 본질과 그 공익적 의미가 더욱 중요해지는 시점이다. 이번 어워드를 통해 이러한 고민이 담긴 혁신적 시도와 가치가 널리 조명되기를 기대한다.”고 밝혔다.

황용석 공동조직위원장(건국대학교 미디어커뮤니케이션학과)은 “AI와 같은 자동화 기술이 기사 생산과 복제를 가능하게 하는 시대에, 데이터 중심의 분석과 탐사보도는 언론의 공적 가치와 존재 이유를 증명하는 핵심 보도 영역이다. 이번 행사는 데이터저널리즘이 한국 언론의 보도 품질과 기자들의 전문 역량을 평가하는 의미 있는 계기가 될 것이므로 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.