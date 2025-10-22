"1년에 한 번 더블 할인"...카카오, 쇼핑페스타 개최

카카오(대표 정신아)는 연간 최대 쇼핑 행사인 ‘2025 카카오쇼핑페스타(이하 카쇼페)’를 11월 2일까지 2주간 진행한다고 22일 밝혔다. 카카오톡 쇼핑탭, 카카오톡 선물하기(이하 선물하기), 톡딜, 카카오쇼핑라이브(이하 카쇼라)가 모두 참여해 다양한 브랜드와 상품을 합리적인 가격으로 만난다.

카카오는 카쇼페 기간 동안 선물하기와 톡딜에서 매일 오전 8시 데일리 쿠폰팩과 하루 두 차례 선착순 쿠폰을 발급한다. 이용자는 이를 통해 매일 새로운 할인을 받을 수 있으며, 카카오페이 결제 시 횟수 제한 없는 즉시 할인 혜택도 함께 받을 수 있다.

쇼핑탭에서는 친구에게 페이지를 공유하면 포인트를 받을 수 있는 ‘소문내기 이벤트’가 열린다. 공유받은 친구가 페이지를 방문할 때마다 50포인트가 적립되며, 누적 방문 10회마다 500포인트가 지급된다. 적립된 포인트는 행사 종료일인 11월 2일까지 사용 가능하다.

선물하기에서는 쿠폰 할인에 더해 카카오페이 즉시할인 혜택을 받을 수 있다. 오전 11시와 오후 6시에 지급되는 ‘선착순 쿠폰’은 2만 원 이상 구매 시 5천 원을 할인하며, 배송상품에 한해 나에게 선물 이용 시 사용 가능하다. ‘데일리 쿠폰팩’은 2천 원 쿠폰(배송상품·교환권 대상), 5천 원·1만 원 쿠폰(배송상품 전용) 등 나에게 선물 전용 쿠폰 총 3종으로 매일 오전 8시에 업데이트 된다. 카카오페이로 결제할 경우 배송상품은 2만 원 이상 구매 시 10% 할인(최대 1만 원, 카드·머니), 교환권은 2만 원 이상 구매 시 2천 원 할인(머니) 혜택이 제공되며, 기간 내 횟수 제한 없이 이용할 수 있다.

톡딜 역시 전 상품에 하루 두 차례 지급되는 선착순 쿠폰과 오전 8시에 발급되는 데일리 쿠폰팩, 카카오페이 즉시할인을 중복 적용할 수 있다. 2만 원 이상 구매 시 10% 할인(최대 1만 원, 카카오페이 카드·머니) 혜택이 제공된다. 카쇼라는 카쇼페 기간 동안 인플루언서와 함께하는 라이브를 포함한 생방송 특가전을 진행하며, NARS, 정샘물뷰티, 헤라 등 뷰티를 비롯해 리빙, 향수, 건강 등 다양한 브랜드가 참여해 시즌 맞춤 상품을 소개한다.

카카오 관계자는 “카쇼페는 카카오톡 안에서 다양한 쇼핑 서비스를 한눈에 경험할 수 있는 연중 최대 행사”로 “이용자가 쿠폰과 결제 혜택을 통해 실질적인 할인 만족을 느끼고, 카카오톡에서만 만날 수 있는 특별한 쇼핑 콘텐츠를 즐기길 바란다”고 말했다.