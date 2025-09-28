"태양광 B2C 활성화"…롯데하이마트, 한화큐셀과 상품 선봬

롯데하이마트가 친환경 에너지 솔루션 기업인 한화큐셀과 '친환경 에너지 보급 확대'를 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 태양광 발전 상품을 선보인다.

양사는 고객들에게 친환경 에너지에 대한 인식이 높아질 수 있도록 힘쓰며, 태양광 발전 상품 확대를 통해 친환경 에너지 보급이 확산될 수 있도록 협력하기로 했다.

롯데하이마트가 선보이는 주요 상품은 태양광 모듈, 태양광 발전 시스템을 통해 생산한 전력을 실제로 사용할 수 있게 변환해주는 인버터 등이다.

김보경 롯데하이마트 상품본부장(왼쪽)과 유재열 한화큐셀 한국사업부장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=롯데하이마트)

이 밖에도 설치가 필요없는 휴대용 태양광 모듈과 에너지 저장장치(파워뱅크), 정원 등 주택의 조명과 조경을 위한 태양광 조명 등을 판매한다.

주요 상품들은 한화큐셀, 동양이엔피, 에코플로우 등 국내외 모듈이나 인버터, 파워뱅크 등 각 분야에서 점유율 1위를 차지하고 있는 브랜드 제품이다.

태양광 발전 상품의 설치를 원하는 고객은 롯데하이마트 매장을 방문해 실물을 직접 확인할 수 있다. 전문 상담원을 통해 상품부터 설치까지 맞춤형 상담을 받을 수 있다.

롯데하이마트 상무점의 태양광 상품 진열 코너 (사진=롯데하이마트)

미설치형 상품은 1~5년, 설치형 상품은 5~12년까지 무상 사후 서비스(A/S)를 보장받을 수 있다. 롯데하이마트를 통해 접수 가능하다.

관련기사

롯데하이마트는 광주 상무점을 시작으로 태양광 발전 상품을 선보인다. 향후 태양광 에너지 수요가 높은 상권을 엄선해 연내 5개점, 향후 50개점까지 운영 점포를 확대할 계획이다.

박정환 롯데하이마트 생활주방가전부문장은 "상품 선택부터, 설치, 사후 관리에 이르기까지 믿을 수 있는 상품을 쉽고 편리하게 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.