롯데하이마트, 로봇청소기 페스타 진행

롯데하이마트는 이달 말까지 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 '로봇청소기 페스타'를 진행한다고 14일 밝혔다.

먼저 로봇청소기 행사상품 구매 시 5년 사후 서비스(A/S) 연장보증서비스를 제공한다. 로보락 'S9 맥스V 울트라', 드리미 'X50s 프로 울트라', 쿠쿠전자 '파워클론 AI', 삼성전자 '제트봇 AI 스팀', LG전자 '로보킹 AI 올인원' 등에 적용된다.

롯데하이마트가 가을 이사철을 맞아 오는 10월 말까지 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 '로봇청소기 페스타'를 진행한다. (사진=롯데하이마트)

건타입 무선청소기 동시구매 할인도 마련했다. 로보락 'S9 맥스V 울트라' 로봇청소기와 'H60 허브 울트라' 무선청소기, 쿠쿠전자 '파워클론 AI' 로봇청소기와 '파워클론 슬림' 무선청소기 등 행사상품을 동시에 구매하면 최대 10만원 할인을 제공한다.

수납장도 행사 대상이다. 로보락 'S9 맥스V 울트라'와 드리미 'X50s 프로 울트라' 등 행사상품과 로봇청소기 수납장을 동시에 구매하면, 수납장을 최대 20% 할인해 제공한다.

한편 롯데하이마트는 로보락과 모바 로봇청소기 A/S를 제공하고 있다. 드리미 로봇청소기는 A/S 접수 대행 서비스를 제공한다. 향후 롯데하이마트는 더 다양한 브랜드로 A/S 영역을 넓혀나갈 예정이다.

유승도 롯데하이마트 생활홈가전팀장은 "로봇청소기 구매 시 고객이 필요로 하고, 고민하는 부분들을 반영해 5년 A/S 연장보증서비스, 수납장 동시구매 할인 등 다양한 혜택을 마련했다"고 말했다.