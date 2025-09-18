TYM, 농기계 AI 컨소시엄 출범

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 트랙터·작업기·인공지능(AI) 기술을 융합하기 위한 'AI² 컨소시엄'을 공식 출범했다고 18일 밝혔다.

AI² 컨소시엄은 급속한 농촌 고령화와 노동력 부족으로 심화되는 농업 현장의 구조적 문제를 해결하고, 자동화 수요에 대응하기 위해 마련됐다.

협의체에는 TYM을 비롯해 자회사인 작업기 전문 제조 기업 루트와 첨단 디지털 농업 전문 기업 TYMICT를 필두로, AI 솔루션 기업 마음AI, 에이아이에스(AIS), 작업기 제조사 두루기계, 온누리기계, 웅진기계, 지금강이엔지, 태양농기계 등 총 10개 기업과 농림축산식품부 첨단기자재종자과 문태섭 과장, 이현 사무관이 참석했다.

농기계 AI 컨소시엄 출범식 (사진=TYM)

컨소시엄은 공동 연구개발을 통해 ▲'피지컬 AI'를 탑재해 트랙터와 작업기의 자율주행·자율작업 기능을 통합 구현하고 ▲날씨·토양 등 환경 데이터를 과학적으로 분석해 실제 작업에 반영하는 정밀 농업 솔루션 ▲농업 전반의 AI화·자동화를 선도하는 디지털 농업 표준화를 추진한다.

특히 트랙터 단독 자율주행이 아닌 트랙터와 다양한 작업기를 결합한 패키지 전체가 자율주행 및 자율작업을 수행할 수 있도록 구현할 계획이다.

컨소시엄 참여사의 작업기는 TYM 트랙터와 최적화된 상태로 개발·공급되며, 전국 TYM 딜러 네트워크를 통해 농민들이 트랙터와 작업기를 원스톱으로 구매할 수 있는 체계가 마련된다.

TYM은 연구개발, 자원 관리 업무 등을 지원하고, 참여사 간 기술 교류와 공동 마케팅 협력을 주도할 방침이다. 컨소시엄 협의체를 통한 공동 연구개발로 비용을 절감하고 참여사 간 역량을 결집한다. 북미 캠퍼스와 유럽 통합 법인을 중심으로 구축한 글로벌 네트워크를 활용해 해외 시장 공략에도 박차를 가한다.

김도훈 TYM 대표는 "협력사들과 함께 피지컬 AI 기반 정밀 농업과 스마트 농업 생태계 혁신을 동시에 이끌며 농업 현장의 문제를 해결하고, 농민들에게 직접 체감되는 혜택을 제공하겠다"고 말했다.