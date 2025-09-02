TYM, 슬로바키아 정부조달 트랙터 50대 첫 수주

동유럽 시장 공략 가속화

디지털경제입력 :2025/09/02 16:08

신영빈 기자

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 슬로바키아 수자원공사가 주관한 정부조달사업 입찰에서 자사 트랙터 수주에 성공했다고 2일 밝혔다.

수주한 트랙터 50대는 11월 중순까지 납품할 예정이다.

TYM은 2019년 슬로바키아 시장에 진입한 이후 10% 수준의 시장점유율을 꾸준히 유지해 왔다.

슬로바키아 정부조달사업 트랙터 (사진=TYM)

TYM은 동유럽 시장에 2023년 T68·T78, 2024년 T115에 이어 2025년에는 130마력급 신모델 T6130을 연달아 출시했다.

이 결과 60마력 이상 세그먼트 올해 매출은 전년 전체 매출 대비 246% 증가했다. 동유럽 전체 매출 역시 같은 기준으로 21% 성장했다.

TYM은 지난해 유럽 통합 법인을 설립하고 부품 공급망과 고객 서비스 체계를 대폭 강화했다. 신속하고 안정적인 서비스 제공을 통해 현지 고객의 신뢰와 만족도를 높였다.

발칸반도 등 신규 시장 진출도 본격화해 올해 불가리아, 세르비아, 라트비아, 보스니아헤르체고비나 등 발칸 국가 신규 거래선과 공급 계약을 체결했다. 하반기부터 본격적인 공급을 시작한다.

아울러 우크라이나를 포함한 동유럽 국가에서 정부 조달사업이 지속적으로 예정돼 있어, 연말까지 동유럽 매출이 50% 이상 증가할 전망이라고 회사 측은 밝혔다.

TYM 관계자는 "제품 라인업 고도화와 유럽 통합 법인을 기반으로 한 체계적인 고객 지원을 통해 고객 만족도를 더욱 높이고, 해외 정부조달사업도 지속적인 확장을 통해 시장 영항력을 강화하겠다"고 말했다.

신영빈 기자
