TYM, 북미 딜러스 초이스 어워드 1위

농기계 전문기업 TYM은 북미기계딜러협회(NAEDA)가 주관하는 '2025 북미 딜러스 초이스 어워드' 트랙터 부문에서 종합만족도 1위를 달성했다고 13일 밝혔다.

NAEDA는 미국 49개 주와 캐나다 10개 주에 약 4천여 개의 회원 딜러를 보유한 북미 최대 규모의 농기계 유통 네트워크다.

매년 회원 딜러들이 제조사를 대상으로 ▲풀라인 ▲트랙터 ▲숏라인 ▲가드닝 장비 등 총 4개 부문에 대해 제품 품질, 공급 안정성, 부품 서비스, 사후지원 등 총 12개 항목 평가를 진행한다.

TYM, 2025 북미 딜러스초이스어워드 1위 (사진=TYM)

각 부문에서 종합 만족도 1위를 기록한 브랜드가 '딜러스 초이스 어워드' 수상자로 선정된다. TYM은 2020년부터 2023년까지 4년 연속 트랙터 부문 1위를 기록했다.

올해 평가에서는 7점 만점에 평균 5.38점을 기록해 경쟁사 평균인 4.24점을 상회했다. '공급 안정성'과 '제품 품질', '부품 품질' 항목에서 모두 5점 이상을 획득했다.

'본사와의 소통체계' 및 '딜러 요구사항에 대한 대응력' 항목에서도 전년 대비 약 12% 향상된 점수를 기록했다.

TYM은 딜러 지원 시스템의 도입과 함께, 미국 펜실베이니아주 블룸스버그에 물류 및 고객 서비스 전략 거점인 'TYM 노스이스트 캠퍼스'를 설립하는 등, 딜러와 고객을 위한 운영 체계를 지속적으로 강화해왔다.

북미 우수 딜러 및 고객 초청 행사를 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고, 이를 제품과 서비스 개선에 적극 반영해온 점 역시 이번 평가에서 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다.

김호겸 TYM 북미 부사장은 "TYM 시더타운 캠퍼스를 북미 전략 거점으로 삼아 현지 시장에 특화된 제품과 서비스를 강화할 것"이라며 "고객 밀착형 운영체계를 고도화함으로써 글로벌 트랙터 리더로서 위상을 공고히 해 나가겠다"고 말했다.