TYM, 우크라이나 5차 농기계 기증

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 우크라이나 전후 복구 지원 및 재건 협력을 강화하기 위한 제5차 농기계 기증을 진행했다고 3일 밝혔다.

이번 기증은 우크라이나 정부의 공식 요청에 따라 추진됐다. 트랙터 8대와 유지보수용 부품을 포함해 2억원 규모로 구성됐다. 기증된 장비는 러시아 접경 지역인 우크라이나 북동부 '숨스단(Sumy)' 지역 전쟁 피해 복구 작업에 활용될 예정이다.

지난 2일 주한 우크라이나 대사관에서 열린 기증식에는 TYM 김도훈 대표와 김호겸 글로벌사업본부장, 드미트로 포노마렌코 주한 우크라이나 대사 등 주요 관계자들이 참석해 지속적인 협력 강화와 우호 관계를 재확인했다.

TYM, 우크라이나 정부 요청에 따른 5차 농기계 기증 (사진=TYM)

TYM은 2022년 첫 기증을 시작으로 현재까지 총 다섯 차례에 걸쳐 15억원 이상 규모의 농기계를 우크라이나에 지원해 왔다. 전쟁 피해 지역 복구와 농업 기반 재건에 실질적인 도움을 제공하는 동시에 우크라이나 정부와 협력 관계를 구축해오고 있다.

TYM은 슬로바키아 정부조달사업 수주 등 동유럽 시장 입지를 점차 넓혀가는 한편 우크라이나 농기계 시장에서도 중장기적으로 안정적인 판매 기반을 확보할 예정이다.

우크라이나 정부 기관과의 협력을 확대하고 전후 복구를 위한 정부조달 사업 참여도 단계적으로 늘려나갈 계획이며, 지난해 설립한 유럽 통합 법인을 중심으로 현지 유력 민간 업체와 하반기 수출 공급 계약을 목표로 논의하고 있다.

김호겸 TYM 글로벌사업본부장은 "우크라이나의 전후 복구와 농업 인프라 회복을 위해 지속적으로 협력해 왔으며, 앞으로도 긴밀한 파트너십을 기반으로 관계를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.