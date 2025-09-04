TYM, 북미법인 딜러 기술교육 성료

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 북미 지역 딜러 대상 'TYM STEP' 교육과 권역별 맞춤형 교육을 마쳤다고 4일 밝혔다.

TYM은 미국 펜실베이니아주 블룸스버그에 위치한 노스이스트 캠퍼스에서 STEP 프로그램을 운영했다.

STEP은 총 4단계로 구성된 글로벌 기술 인증 제도다. 온라인 이론 학습(LMS)과 오프라인 실습·평가를 연계해 정비 기술과 문제 해결 능력을 체계적으로 육성한다.

2025 하반기 TYM 북미법인 남부 딜러 트레이닝 기념사진 (사진=TYM)

상반기 STEP3 과정을, 하반기에는 STEP4 과정을 진행했다. STEP4 수료자에게는 TYM 명장 제도인 '수석 엔지니어 프로그램(CEP)' 참여 자격을 부여했다.

TYM은 북미의 넓은 지리적 특성과 권역별 주력 모델을 고려해 동부·중부·북부·남부·서부 등 5개 권역에서 맞춤형 교육을 실시했다.

이번 교육은 T4058, T5075 트랙터 등 신제품에 대한 이해도와 사전 대응 역량, 권역별 주력 판매 모델 정비 숙련도를 높이는데 초점을 맞춰 고객 요청에 보다 신속하고 정확히 대응할 수 있도록 했다.

관련기사

TYM 기술교육원 관계자는 "전문적이고 체계적인 교육 프로그램을 통해 고객 만족도를 높이고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다

한편 TYM은 최근 북미기계딜러협회(NAEDA)가 주관하는 '2025 북미 딜러스 초이스 어워드' 트랙터 부문에서 종합만족도 1위를 달성했다.