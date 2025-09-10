드림에이지 '아키텍트', 온라인 쇼케이스 17일 예고

드림에이지(대표 정우용)는 하반기 출시를 앞둔 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 온라인 쇼케이스를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 온라인 쇼케이스는 오는 17일 오후 8시에 진행된다. 아키텍트에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하겠다는 의지를 담아 '아키팩트'라는 콘셉트로 실시되며, 쇼케이스를 통해 아키텍트의 지향점과 핵심 요소, 차별점 등을 상세히 소개하고, 향후 서비스 운영 방향성에 대해서도 구체적으로 밝힐 예정이다.

쇼케이스는 아키텍트 개발을 총괄하는 박범진 아쿠아트리 대표의 스피치로 시작될 예정이다. 박 대표의 개발 철학과 함께 아키텍트의 차별화 요소를 직접 소개한다.

이어서 드림에이지 사업 운영진이 직접 답하는 Q&A 세션이 마련된다. ▲게임 내 경제 시스템 ▲수익 모델(BM) ▲작업장 대응 방안 ▲업데이트 방향성 ▲이용자 소통 계획 등에 대해 답할 예정이다.

한편, 드림에이지는 정식 출시를 앞두고 아키텍트의 핵심 요소를 다루는 게임 특징 영상 4부작을 순차 공개하고 있다. 지난 8일에는 아키텍트의 매력적인 5개 클래스와 전투 액션을 다룬 에피소드 2편을 공개했다.