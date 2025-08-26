드림에이지 '아키텍트', 특별 코멘터리 영상 예고…총 4부작 순차 공개

드림에이지(대표 정우용)는 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 개발자 특별 코멘터리 영상 '인사이드 아키텍트' 예고편을 공개했다고 26일 밝혔다.

'인사이드 아키텍트'는 '아키텍트'의 핵심 요소와 특징 등을 상세히 소개하고, 이용자들과의 소통을 강화하기 위한 영상 시리즈다. 아키텍트의 공식 CM인 함예진, 윤수빈 아나운서가 이현석 아트 디렉터, 오용택 크리에이티브 디렉터, 박시내 기획팀장 등 게임의 핵심 개발진을 만나 인터뷰하는 형식으로 진행된다.

이번에 공개된 예고편에는 총 4편에 걸쳐 소개될 아키텍트의 주요 콘텐츠가 압축적으로 담겼다. 인게임 플레이 영상은 물론, 심리스 월드 속 100여 가지 탐험 요소, 유럽·중동·동양 등 다양한 문화 배경의 독창적인 클래스, 게임에 대한 팁까지 예고됐다.

드림에이지 '아키텍트' 개발자 코멘터리 예고편 공개.

먼저 1편에서는 아키텍트의 세계관, 각 지역별 특징을 소개한다. 또한 아키텍트의 강점인 심리스 오픈 월드와 다양한 탐험 요소를 살펴보고, 마스코트 '나루루'에 대한 정보도 공개할 예정이다.

이어서 2편에서는 전투사제, 전사, 마법사, 암살자, 사냥꾼 등 아키텍트의 매력적인 5개 클래스를 다룬다. 각 클래스별 특징과 히스토리 등에 대해 상세히 설명할 예정이며, 특히 아키텍트 전투의 핵심인 논타겟 후판정 시스템에 대한 구체적인 내용도 확인할 수 있다.

관련기사

3편에서는 다양한 성장 시스템과 협력 플레이 콘텐츠를 설명한다. 아울러 아키텍트의 핵심 오픈 월드 콘텐츠인 '범람'과 '대범람'에 대해 소개한다. 마지막 4편에서는 아키텍트 이야기의 중심이자 거대한 또하나의 전장 '거인의 탑'을 비롯해 클랜 전투가 펼쳐지는 '신석 점령전' 등에 대한 이야기를 나눌 예정이다.

각 영상은 다음 달 1일부터 순차적으로 공개될 예정이다. 이용자들은 개발진들의 생생한 목소리를 통해 아키텍트의 세계관과 콘텐츠, 개발 철학 등을 엿볼 수 있다.