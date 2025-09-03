드림에이지 '아키텍트', 오는 17일 사전 등록 예고…출시 준비 돌입

드림에이지는 하반기 출시를 앞둔 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 사전 등록일을 확정했다고 3일 밝혔다.

드림에이지는 이날 티징 영상을 통해 아키텍트의 사전 등록일을 17일로 확정했다. 가수 서태지의 명곡 '시대유감'과 어우러진 이번 영상은 아키텍트만의 세계관과 다양한 매력, 차별화된 성장·탐험 요소를 담아냈다.

드림에이지는 이와 함께 게임 소개 페이지도 오픈했다. 게임의 메인 NPC '사이카라드'의 시각에서 세계관의 핵심 무대인 '탑'의 기원과 주인공 '계승자'의 이야기를 오디오북 형식으로 담아냈다.

소개 페이지는 ▲기원 ▲태동 ▲균열 ▲열쇠 등 총 4개 카테고리로 구성됐다. 기원에서는 거인의 탑과 관련된 시놉시스를, 태동에서는 스토리가 전개되는 아키텍트 내 주요 지역들을 소개한다.

균열에서는 ▲환영금고 ▲대범람 ▲신석점령전 및 수집 콘텐츠 ▲탈것과 비행 등 핵심 콘텐츠를 확인할 수 있으며, 열쇠에서는 ▲전사 ▲암살자 ▲마법사 ▲사냥꾼 ▲사제 등 5개 클래스에 대한 세부 정보를 제공한다.

드림에이지는 하반기 정식 출시를 앞두고 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 있다. 지난 1일부터는 게임의 핵심 요소를 다룬 특징 영상 4부작 공개를 시작하며 기대감을 높이고 있다.

정우용 드림에이지 대표는 "사전 등록을 시작으로 본격적인 출시 준비에 돌입했다"며, "마지막까지 완성도를 높여 차별화된 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.