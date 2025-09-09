[UDC 2025] "스테이블코인, 글로벌 결제 재편 전략 자산"

“스테이블코인은 더 이상 가상자산 생태계의 단순한 유틸리티가 아니다. 글로벌 결제와 금융 시스템을 재편하는 전략적 자산이자 정책 우선 과제가 되고 있다.”

9일 서울 그랜드 인터컨티넨탈에서 열린 업비트 개발자 컨퍼런스(UDC) 2025 ‘제도권 금융과 블록체인의 만남, 그 시작 - 스테이블코인’ 세션에서 이종섭 서울대학교 경영대학 교수는 이와 같이 말했다.

이번 세션에는 팍소스 폴 밴시스 글로벌 엔터프라이즈 성장 총괄과 리플 로스 에드워드 글로벌 금융기관 담당 시니어 디렉터가 함께 참여해, 스테이블코인이 금융시장과 제도권을 어떻게 변화시키고 있는지와 각국 정책과 산업 현장 과제는 무엇인지를 논의했다.

폴 밴시스 총괄은 미국 의회가 지난 7월 통과시킨 지니어스 법을 스테이블코인 산업의 분수령이라고 평가했다.

그는 “규제 명확성은 은행·기관이 스테이블코인에 참여할 수 있는 전제 조건이다”라며 “지니어스 법 통과 이후 전 세계 금융사들이 새로운 기회로 주목하고 있다”고 강조했다.

폴 밴시스 총괄은 특히 “스테이블코인은 결제·송금에서 기존 시스템을 완전히 대체할 수도 있고, 카드 네트워크나 은행 시스템을 더 효율적으로 만드는 촉매 역할을 하게 될 것이다”라고 전망했다.

로스 에드워드 디렉터 역시 “지니어스 법은 발행자 요건, 소비자 보호, 상환 의무 등에서 명확한 기준을 제시했다”며 “발행사와 투자자 모두에게 신뢰를 높이는 계기가 됐다”고 말했다. 더불어 “스테이블코인의 특성과 차이를 구분해 규율할 수 있게 된 점은 향후 금융기관 도입을 가속화할 것이다”라고 설명했다.

이날 패널들은 미국 정부가 스테이블코인에는 적극적이면서도 중앙은행 디지털화폐(CBDC)에는 소극적인 이유에 대해서도 의견을 나눴다.

폴 밴시스 총괄은 “미국은 혁신을 민간이 주도해온 전통이 있다”며 “CBDC에 대한 우려는 프라이버시 침해와 국가 개입 문제 때문이다”라고 지적했다. 대신 “규제된 민간 스테이블코인을 활용하면 정부 목표도 달성할 수 있다”고 덧붙였다.

로스 에드워드 디렉터는 “CBDC는 주로 국내 정책적 필요를 반영하지만, 스테이블코인은 개방성과 국제 연결성을 지향한다”며 “양자가 경쟁 관계라기보다는 서로 다른 목적을 가진 제도적 실험이다”라고 말했다.

아울러 “특히 선진국에서는 소매용 CBDC의 필요성이 크지 않고, 도매 금융 분야에서 제한적으로 쓰일 가능성이 높다”고 말해 눈길을 끌었다.

폴 밴시스 총괄은 페이팔이 2023년 자체 달러 기반 스테이블코인(PYUSD)을 출시했던 경험을 언급하며 “규제 당국과의 대화가 본격화된 계기가 됐다”고 회상했다. 그는 “대형 금융사가 스테이블코인을 채택하면서 더 이상 ‘변방의 실험’이 아닌 제도권 금융의 과제가 됐다”고 설명했다.

로스 에드워드 디렉터는 스테이블코인의 발전 과정을 “암호화폐 거래 편의를 위한 도구에서 출발해, 현재는 전통 금융의 비효율을 개선하는 핵심 도구로 자리 잡는 중이다”라고 정리했다.

그는 “성공적인 스테이블코인은 발행·유통·활용 세 가지가 균형을 맞춰야 한다”며 “규제 정합성, 접근성 확대, 실질적 유틸리티가 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

대담 후반에는 원화 스테이블코인이 지닌 가능성에 대한 논의도 이어졌다.

폴 밴시스 총괄은 “어떤 통화 기반 스테이블코인이든 핵심은 자본 보존성과 유동성 확보가 중요하다”라며 “원화 기반 스테이블코인이 국제적 호환성을 갖추려면 외환시장 깊이와 규제 환경을 면밀히 고려해야 한다”고 조언했다.

로스 에드워드 디렉터는 “원화는 글로벌 기축통화인 달러와는 다른 성격을 갖는다”며 “국내 결제보다는 외환·무역, 자산 토큰화 거래에서 원화 스테이블코인의 활용 가능성이 크다”고 분석했다.

이어서 “한국의 고도화된 지급결제 인프라를 고려할 때 원화 스테이블코인은 글로벌 토큰화 경제와 연결되는 가교가 될 수 있다”고 말했다.

마지막으로 두 패널은 스테이블코인과 실물자산 토큰화(RWA) 간 관계에 대해 스테이블코인이야말로 토큰화 시장의 결제와 담보 수단이 될 것이라는 데 의견을 모았다.

폴 밴시스 총괄은 “금, 채권 등 실물자산 토큰 거래에서 스테이블코인이 현금 역할을 수행하며 거래를 가속화할 것이다”라고 의견을 밝혔다.

에드워드 디렉터는 “대형 금융기관들이 스테이블코인을 기반으로 24시간 유동성과 수익성 자산 간 전환을 지원하는 시대가 열리고 있다”고 강조했다.