[UDC 2025] 에릭 트럼프 "가상자산의 미래는 지금…한국이 아시아 수도 될 것"

에릭 트럼프 트럼프오거니제이션 총괄 부사장이 "가상자산의 미래는 바로 지금"이라며 한국 블록체인 커뮤니티에 강력한 메시지를 전달했다. 에릭 부사장은 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 9일 열린 '업비트 D 컨퍼런스 2025(UDC 2025)' 첫 키노트 세션에 화상으로 참여해 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)와 특별 대담을 진행했다.

에릭 부사장은 "5년 전만 해도 제가 이 자리에 있을 거라고 생각하지 못했다"며 운을 뗐다. 그는 "우리 가족은 대대로 부동산에 종사했고, 만지지 못하고 느끼지 못하면 존재하지 않는다고 생각했던 사람들"이라며 전통 금융 중심의 사고에서 디지털 자산으로 관심이 옮겨간 과정을 설명했다.

변화의 계기는 정치적 압력이었다. 에릭 부사장은 "JP모건, 뱅크오브아메리카 같은 회사들이 정치적 압력 때문에 우리 가족을 캔슬하려 했다"며 "전통 금융 시스템의 문제점을 직접 경험하면서 가상자산의 가치를 깨닫게 됐다"고 밝혔다.

에릭 트럼프 트럼프오거니제이션 수석 부사장이 9일 열린 '업비트 D 컨퍼런스 2025(UDC 2025)'에 화상으로 참여해 키노트세션을 진행했다.

그는 전통 금융의 비효율성을 강하게 비판했다. 에릭 부사장은 "금요일 오후에 송금하면 상대방은 월요일이나 화요일에야 받는다. 슈퍼마켓은 24시간 열려있는데 왜 은행은 영업시간이 정해져 있나"라며 "가상자산을 통하면 지금 당장 1초, 2초 만에 전 세계 어디든 송금할 수 있고 수수료도 거의 없다"고 강조했다.

에릭 부사장은 전통 금융권의 변화가 불가피하다고 전망했다. 그는 "5~10년 후에는 완전히 다른 금융 지형을 목도하게 될 것"이라며 "미국과 유럽, 아시아의 대형 은행들이 두려워하는 이유가 바로 이것"이라고 지적했다.

그는 "JP모건이 디지털 자산 부서를 만들고, 피델리티, 뱅크오브아메리카, TD, UBS 등 모든 대형 금융기관들이 디지털 자산을 받아들이기 시작했다"며 "처음에는 무시하려 했지만 이제는 우리가 너무 강력해져서 무시할 수 없게 됐다"고 설명했다.

금융 포용성 측면에서 갖는 의미도 강조했다. 에릭 부사장은 "짐바브웨 같은 국가는 매년 1천%, 2천%의 인플레이션을 겪고 있다"며 "휴대폰 하나만 있으면 미국 달러나 비트코인, 이더리움, USD1 같은 스테이블코인을 보유할 수 있어 경제적 자유를 얻을 수 있다"고 말했다.

이어 "전통 은행은 100만 달러를 예금받으면 10만 달러만 보유하고 나머지는 마음대로 운용한다"며 "이것이 진정한 금융 자유인가"라고 반문했다.

가상자산과 전통 자산을 비교하며 디지털 자산의 우수성도 역설했다.그는 "금은 너무 무겁고, 부동산은 움직일 수 없으며 불이나 토네이도 같은 재해에 취약하다"며 "반면 비트코인은 즉각적인 유동성을 가지며 도시나 정부, 부패와 무관하게 존재한다"고 설명했다.

특히 가상자산의 성장 속도에도 주목했다. 그는 "암호화폐는 인터넷보다 더 빠른 속도로 성장하고 있다"며 "20년 전 AOL과 PC 모뎀으로 메일을 보냈는데 지금은 왓츠앱, 페이스북으로 즉시 소통한다. 가상자산 시장은 이보다 더 빠르게 발전하고 있어 20년 후에는 모두가 휴대폰에 업비트를 갖게 될 것"이라고 전망했다.

한국 시장에 대한 기대감도 표현했다. 에릭 부사장은 "한국이 시장 규모 면에서 미국에 이어 2위"라며 "한국이 아시아의 가상자산의 수도가 될 수 있다"고 전망했다. 특히 업비트에 대해 "월드 리버티 파이낸셜의 훌륭한 파트너"라며 "투명하고 보안성이 높으며 신뢰성이 높은 거래소"라고 평가했다.

그는 "20년 전 한국에 트럼프 타워 6채를 지었는데, 지금이야말로 다시 한국에 투자할 최고의 타이밍"이라며 "K팝, K무비, K드라마가 전 세계적으로 주목받는 시기에 한국에서 의미 있는 프로젝트를 추진하고 있다"고 밝혔다.

10~15년 후 디지털 경제의 미래를 묻는 질문에 에릭 부사장은 단호하게 "비트코인"이라고 답했다. "비트코인은 우리 세대 최고의 자산이 될 것"이라며 "2,100만 개로 공급이 제한된 유일한 희소 자산"이라고 강조했다.

"가상자산의 미래는 무엇인가"라는 마지막 질문에 에릭 부사장은 "바로 지금(Now)"이라고 답했다. 그는 "1800년대 초반 철도가 세계를 바꿨듯이 이제는 가상자산이 세계를 바꾸고 규칙을 바꿀 것"이라며 "지금 당장 뛰어들라"고 강조했다.

한국 블록체인 커뮤니티에 전하는 메시지로 에릭 부사장은 "한국이 이미 앞서나가고 있고 굉장히 용감하다"며 "이렇게 용기를 보여준 대가를 꼭 받을 것"이라고 격려했다. 이어 "우리가 세상을 바꿀 것이고, 전통 금융기관들이 우리를 따라잡으려 애쓰지만 우리가 더 빠르고 똑똑하며 먼저 움직였다"며 "내년에는 꼭 한국을 직접 방문하겠다"고 약속했다.