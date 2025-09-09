[UDC 2025] 오경석 두나무 대표, 기와체인-기와월렛 공개..."글로벌 시장으로 확장할 것"

오경석 두나무 대표가 9일 그랜드 인터컨티넨탈 서울에서 열린 업비트 개발자 컨퍼런스 2025(UDC 2025)에서 국내 가상자산 시장과 두나무의 향후 청사진을 밝혔다.

오 대표는 기조연설에서 "새로운 기술은 늘 ‘버블’이라는 꼬리표를 달고 등장하지만, 결국 철도·전기·인터넷처럼 생활과 산업의 핵심 인프라로 자리잡는다”며 “버블은 위기가 아니라 진화의 통과의례로 봐야 한다”고 말했다.

그는 닷컴 버블 이후 아마존, 2018년 이후 비트코인의 회복 사례를 언급하며 디지털자산이 글로벌 경제에서 차지하는 비중이 이미 한국 코스피·코스닥 시가총액을 넘어섰다고 강조했다.

아울러 ‘돈과 신뢰’의 진화를 짚었다. 오 대표는 “금속화폐와 금본위제, 법정화폐의 시대를 거쳐 이제 디지털 자산은 알고리즘과 네트워크 합의를 기반으로 신뢰를 제공하고 있다”며 “법정화폐와 디지털 자산은 상호 보완적 관계로 진화하고 있다”고 설명했다.

특히 미국의 비트코인 ETF 승인, 지니어스 법 통과 사례를 언급하며 “디지털자산의 제도권 편입이 이미 현실화되고 있다”고 덧붙였다.

아울러 “멕시코 송금 시장의 10%가 가상자산을 통해 처리되고, 아르헨티나에서는 스테이블코인 결제 카드 사용자가 220만 명에 달한다”며 화폐 불안정 국가에서 디지털자산이 이미 영향력을 드러내고 있다고 말해 눈길을 끌었다.

오 대표는 인터넷·AI·블록체인 3대 기술의 변화를 비교하며, “인터넷과 AI는 미국 빅테크가 시장을 장악했지만, 블록체인은 아직 초기 단계다. 한국이 주도할 여지가 충분하다”고 강조했다.

특히 그는 스테이블코인을 블록체인과 전통 금융을 잇는 ‘다리’로 정의하며, “한국이 제도적 기반을 마련한다면 글로벌 금융 무대에서 당당히 경쟁할 수 있다”고 덧붙였다.

이날 현장에서는 두나무가 미래 금융 인프라를 구축하기 위해 진행 중인 사업들을 하나씩 공개됐다.

오경석 대표는 금융 친화적인 블록체인 '기와 체인'을 소개하고 “업비트 거래 경험과 노하우를 바탕으로 KYC·AML을 갖춘 체인을 운영해 안정적 거래 환경을 마련했다”고 설명했다.

이를 통해 국내에서 스테이블코인의 안정적인 발행과 유통이 가능해진다는 것이 오 대표의 설명이다.

이어 그는 디지털자산 지갑 서비스 '기와 월렛'도 소개했다. 오 대표는 “기와 월렛은 기존 웹2 서비스뿐만 아니라 웹3 서비스에도 손쉽게 연결할 수 있도록 설계됐다”며 “개발자에게는 친화적인 구조를 제공하고, 이용자들은 업비트 계정과 연동해 간편하게 사용할 수 있다”고 말했다.

오경석 대표는 글로벌 트래블룰 솔루션인 ‘베리파이바스(VerifyVASP)’의 성과도 강조했다. 두나무는 이 솔루션을 통해 확인된 계정에 한해 자산을 입출금하는 시스템을 마련했으며, 현재 150개 이상의 사업자와 연결해 누적 1천800만 건의 입출금을 검증했다. 누적 거래 금액은 약 400억 달러에 이른다.

마지막으로 오경석 대표는 기관 전용 커스터디 서비스 ‘업비트 커스터디’를 소개했다.

오 대표는 “법인과 기관이 디지털 자산을 안전하게 보관할 수 있도록 100% 콜드월렛 보관, 맞춤형 지갑 분리 운영, AI 기반 AML 및 FDS 구축 등을 적용했다”며 “단일 키 유출로 인한 사고 가능성을 원천 차단했다”고 강조했다.

오 대표는 “두나무는 거래소, 지갑, 규제 준수 솔루션, 커스터디까지 전 방위적인 준비를 갖추고 있다”며 “신뢰가 중심이 되는 디지털 금융 시대에 한국에서 출발해 아시아를 넘어 글로벌 시장으로 확장할 것”이라고 연설을 마무리했다.