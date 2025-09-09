[UDC 2025] 카이코 다미앵 슐러 "전통 금융·가상자산 융합 가속...한국 거래 글로벌 2위"

금융 데이터 분야의 글로벌 전문가들이 "가상자산이 주류 금융으로 편입되는 신호가 뚜렷하다"며 전통 금융과 가상자산의 경계가 빠르게 허물어지고 있다고 진단했다.

9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '업비트 D 컨퍼런스 2025(UDC 2025)'의 세 번째 키노트 세션 '금융 데이터: 전통 vs. 크립토(가상자산)' 패널 토론에서는 한국 시장의 독특한 위상과 가상자산 시장의 구조적 변화를 집중 분석했다.

카미모토 유키 코인데스크 재팬 대표가 좌장을 맡은 이번 토론에는 다미앵 슐러 카이코 유럽·중동·아프리카 및 아시아태평양 영업 총괄, 진 팡 무디스 레이팅스 아태지역 국가신용등급 부대표, 유스투스 슈라이너 코인마켓캡 글로벌 사업개발 매니저가 참여했다.

(좌측부터) 카미모토 유키 코인데스크 재팬 대표, 다미앵 슐러 카이코 유럽·중동·아프리카 및 아시아태평양 영업 총괄, 진 팡 무디스 레이팅스 아태지역 국가신용등급 부대표, 유스투스 슈라이너 코인마켓캡 글로벌 사업개발 매니저.

슈라이너 매니저는 "지난 24개월간 제도권 자본과 ETF 자본 유입이 시장에 엄청난 변화를 일으켰다"며 "주요 플레이어들이 알트코인이나 밈코인과는 근본적으로 다른 움직임을 보이고 있다"고 분석했다. 그는 앞으로 12개월간 주목할 트렌드로 ▲스테이블코인과 수익형 스테이블코인의 부상 ▲디파이(DeFi)의 기관 진출 ▲실물자산(RWA) 토큰화를 꼽았다.

이날 토론에서는 한국 시장의 독특한 위상이 주목받았다. 슐러 총괄은 "한국은 전 세계 2위 규모의 가상자산 시장"이라며 "지난 5년간 글로벌 법정화폐 거래량의 35%가 원화 거래였고, 이는 달러(45%)에 이어 2위"라고 밝혔다.

이어 "올해 한국 거래소에서 7천억 달러의 거래가 이뤄졌고, 업비트는 거래량 기준 세계 5위 거래소"라고 덧붙였다.

다미앵 슐러 카이코 유럽·중동·아프리카 및 아시아태평양 영업 총괄.

슐러 총괄은 한국 시장의 특수성으로 ▲한국 국민만 거래 가능한 폐쇄성 ▲높은 기술 수용도 ▲위험 선호 투자 성향 ▲트렌드의 빠른 확산을 지목했다. 그는 "한국 거래소의 비트코인 거래량 대 유동성 비율이 250배로, 글로벌 평균(50배)의 5배에 달한다"며 "리테일 중심의 높은 수요와 낮은 기관 참여가 원인"이라고 분석했다.

진 부대표는 전통 신용평가사의 가상자산 시장 진출 배경을 설명했다. 진 부대표는 "디지털 채권, 토큰화된 펀드, 스테이블코인 등 세 가지 자산 유형을 평가하고 있다"며 "신용의 기본 요소는 전통 자산이든 디지털 자산이든 동일하지만, 디지털 자산 특유의 리스크를 평가하는 별도 프레임워크를 개발했다"고 말했다.

진 부대표는 디지털 자산 평가의 4가지 핵심 요소로 ▲플랫폼 리스크(기술적 구성과 회복력) ▲스마트 계약 리스크(버그 예방과 보호 조치) ▲자산 대표성 리스크(디지털 자산 보유자의 권리) ▲외부 리스크(사이버 보안과 규제)를 제시했다.

규제 환경 개선도 주요 화두였다. 진 부대표는 "미국 증권거래위원회의 최근 변화로 규제 불확실성이 크게 낮아졌다"며 "코인베이스 글로벌의 신용등급 상향을 검토 중"이라고 밝혔다. 그는 "EU와 홍콩, 싱가포르, 한국, 일본 등 아시아 국가들에서 규제 발전이 가속화되고 있다"고 평가했다.

슈라이너 매니저는 기관 투자자들의 데이터 수요 변화를 짚었다. 그는 "메이저 코인이 아닌 경우 정성적 지표가 정량적 지표보다 중요해진다"며 "코인 사이클, 자본 흐름, 전체 마켓 사이클을 종합적으로 봐야 한다"고 강조했다. 이어 코인마켓캡이 최근 출시한 CMC-100 지수와 AI 기반 분석 도구 'CMC AI'를 소개하며 "개인과 기관 투자자 모두의 접근성을 높이는 데 주력하고 있다"고 덧붙였다.

AI와 블록체인의 결합 가능성도 논의됐다. 슈라이너 매니저는 "토큰화로 시장 추적성이 강화되고, AI의 패턴 인식 기능을 활용하면 데이터 분석의 잠재력이 폭발적으로 커진다"며 "사후 분석이 아닌 선제적 데이터 분석이 가능해져 시장 효율성이 엄청나게 증가할 것"이라고 전망했다.

유스투스 슈라이너 코인마켓캡 글로벌 사업개발 매니저.

슐러 총괄은 알트코인 시장의 변화를 지적했다. 그는 "과거와 달리 자본이 비트코인과 이더리움 같은 메인 가상자산에 집중되고 있다"며 "한국은 비트코인과 이더리움이 전체 가상자산 거래의 20%만 차지해 글로벌 평균(50%)과 큰 차이를 보인다"고 분석했다. 슐러 총괄은 "기관 자금 유입이 늘어나면 이런 구조가 변할 수 있다"고도 덧붙였다.

마지막으로 진 부대표는 "디지털 금융이 주류가 되는 것은 시간문제"라며 "무디스는 분석적 측면과 운영적 측면에서 준비를 갖추고 있다"고 말했다. 이어 그는 "채권 발행 과정이 온체인으로 이동할수록 새로운 환경에 대한 준비가 필요하다"며 "규제 당국과 긴밀히 협력하며 시장 변화에 대응하고 있다"고 강조했다.