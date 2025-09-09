[UDC 2025] 패트릭 맥헨리 "미국, 규제 전환 가속…클래리티 법안 연내 서명 기대”

9일 서울 그랜드 인터컨티넨탈에서 열린 업비트 개발자 컨퍼런스 2025(UDC 2025)에서 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)와 패트릭 맥헨리 전 미국 하원 금융서비스위원회 의장이 대담을 펼쳤다.

패트릭 맥헨리 전 의장은 “디지털 자산은 반(反)문화적 출발에서 출현했지만, 개방형 프로토콜 위의 새로운 상거래와 연결, 혁신을 가능케 한다”고 말했다.

이어서 지난 의회에서 디지털 자산 시장구조 법안(FIT 21) 을 초당적으로 통과된 것이 미국 내 정책 전환의 분기점이라고 꼽았다. 그는 “정쟁의 프레임을 넘어선 광범위한 합의가 형성됐고 유권자들이 지역구 의원들에게 명확한 입장을 요구한 것이 결정적이었다”고 회고했다.

이어 “현재는 지니어스법이 통과됐고, 클래리티 법도 하원을 통과해 상원 처리를 앞두고 있다”며 “대통령 서명까지 올해 안에 갈 수 있다고 본다”고 전망했다.

패트릭 맥헨리 전 의장은 “전통 금융기관의 참여가 본격화했고 상장·ETF 등 기존 시장 인프라가 디지털 자산과 접속하면서 2025년 미국 시장은 과거와 질적으로 달라졌다”고 설명했다.

혁신과 소비자보호의 관계에 대해선 양자택일이라는 전제 자체가 허구라며 “깊고 유동적인 투명 시장, 사이버보안과 명확한 공시·소유권 규칙이야말로 최고의 소비자 보호이자 동시에 최고의 혁신 촉진제다”라고 강조해 눈길을 끌었다.

한국에 대한 제언도 이어졌다. 윤 CBIO가 특금법의 실명확인 입출금 계정 등 국내 규제 환경과 업비트의 보안·투명성 중심 운영 원칙을 설명하자 맥헨리는 “지금이야말로 ‘퍼스트 프린서플(최초 원리)’ 로 시장구조를 재정렬할 타이밍이다”라고 답했다.

이어서 “미국의 전환은 세계에 대한 웨이크업 콜”이라며 “한국은 에너지와 기술 인재, 강력한 소비자 시장을 갖췄고, 약간의 ‘언락’만으로 글로벌 경쟁이 가능한 국가다”라고 말했다.

이를 위한 미래 과제로는 ▲전통 금융의 본격 유입(디지털 자산 기업 IPO, ETF 등) ▲실물자산 토큰화(RWA) 를 통한 빠르고 저렴하며 확장성 있는 금융 인프라 전환 ▲AI–디지털 자산 결합을 꼽았다.

패트릭 맥헨리 전 의장은 “AI와 디지털 자산의 결합은 자연스러운 다음 물결이다”라며 “마이크로 결제·기여 보상 등 ‘디지털 상호작용의 정산 레이어’를 재구성할 것으로 본다”라고 내다봤다.

글로벌 공조를 포함한 한국 가상자산 시장의 과제에 대해 그는 “클래리티 법이 마무리되면 상호등가성 판단을 통해 각국 제도 간 접속을 넓혀야 한다”며 “한국의 중앙화거래소 규범 설계 논의는 미국의 담론과 유사하며 온체인 활동을 더 많이 허용하는 방향의 구조개편이 기회가 될 것이다”라고 말했다.

대담 말미에 가상자산 시장에서 한국이 지니고 있는 잠재력에 대해 패트릭 맥헨리 전 의장은 K-팝에 비유했다.

그는 “K-팝이 세계에 한 일을 한국의 크립토가 글로벌 시장에서 해낼 수 있다. 아직 초기이고, 너무 이른 것도, 너무 늦은 것도 아니다. 빌더들이 만드는 미래가 곧 펼쳐질 것이다”라고 내다봤다.

윤 CBIO는 “두나무는 한국에서 안전·투명·컴플라이언스 를 중심으로 시장을 만들어 왔고, 규제가 진화하면 책임 있는 방식으로 글로벌 이용자에게도 서비스를 열 준비를 하겠다”며 “한국·미국·세계가 함께 길을 만드는 데 이번 대화가 의미가 있었다”라며 대담을 마쳤다.