AI에게 지고 웃은 이세돌, '먼저 온 미래'를 껴안다

2016년, 인간은 인공지능(AI)에게 졌다. 그것도 '최고 두뇌게임' 바둑판 위에서. 당대 최고 기사 이세돌 9단이 인간 대표로 구글 AI ‘알파고’와 맞붙었다. 결과는 4대1. 인간의 완패였다.

알파고에 우승을 내준 뒤 이세돌이 남긴 말이 두고 두고 화제가 됐다.

"내가 진 것이지, 인간이 패배한 것은 아니다."

이세돌은 알파고에 대해서도 “굉장히 놀라운 프로그램인 것은 맞다. 하지만 완벽한 신의 경지는 아닌 것 같다”고 했다.

10년 만의 대결에선 분위기가 사뭇 달랐다. 이세돌이 완패한 것은 그때 그대로였다. 그것도 자신이 만든 프로그램에게 졌다. AI 문외한인 이세돌이 ‘AI 에이전트’를 이용해 30분 만에 만든 프로그램에 두 손 들었다.

이세돌 9단이 10년 전 알파고 대국 상황을 회상하고 있다.

먼저 온 미래에 충격 받았던 인간, 그 미래를 껴안다

패배한 뒤의 분위기는 10년 전과는 완전히 달랐다. 이세돌은 AI의 실력에 아낌 없는 찬사를 보냈다.

“사람이 아니라고 느껴지는 속도다.”

그리곤 이렇게 덧붙였다.

“AI는 대결 상대가 아니라 협업 대상이다.”

10년 전 이세돌은 인간의 자존심을 지키려 안간힘을 썼다. 하지만 지금 그는 AI의 능력을 흔쾌히 인정한다. 오히려 인간이 활용해야 할 대상이라고 말한다.

소설가 장강명은 알파고 대국 이후 바둑계의 변화를 ‘먼저 온 미래’라고 표현했다. 언젠가 우리 모두 마주하게 될 미래가 바둑판 위에 먼저 나타났다는 의미였다.

이세돌 9단과 인공지능 알파고의 구글 딥마인드 챌린지 매치 마지막 대결이 열린 15일 오후 서울 서초구 고속버스터미널 호남선에서 시민들이 TV를 통해 대국 생중계를 지켜보고 있다. 2016.3.15 (사진=뉴스1)

하지만 많은 사람은 '먼저 온 미래'를 먼 이야기라 생각했다. 바둑은 우리 일상과 다른 특수한 세계이기 때문이다. AI의 승리는 기술적 사건이라 치부했다.

10년 사이 인간의 태도는 엄청나게 달라졌다. 더 이상 AI를 인간보다 열등한 존재라고 생각하지 않는다. AI는 인간의 부족한 부분을 메워주는 존재라고 생각한다. '전자계산기'가 인간의 계산 능력을 무한대로 키워준 것처럼.

AI는 이제 바둑판 위에만 있지 않다. 기사 작성 화면에도 있고, 번역 창에도 있으며, 프로그래밍 도구에도 있다. 사람들은 AI에게 질문을 던지고 문장을 고치며 아이디어를 정리한다. 생각의 과정 자체에도 AI가 들어오기 시작했다.

이젠 인간과 AI의 경쟁은 찾아보기 힘들다. AI를 쓰는 인간과 쓰지 않는 인간 사이에서 경쟁이 벌어지고 있다.

인간은 AI와 함께 얼마나 멀리 갈 수 있을까

AI가 만든 문장을 읽다 보면 묘한 순간이 있다. 내가 떠올리지 못한 표현이나 관점을 내놓을 때다. 그때마다 약간의 패배감과 경이로움을 동시에 느낀다.

바둑에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 알파고 이후 인간 바둑은 오히려 더 강해졌다. AI가 보여준 수법을 연구하면서 기사들의 실력이 크게 향상됐다. 예전에는 이상해 보이던 수들이 이제는 새로운 정석이 됐다. 인간이 AI에게서 배운 것이다.

그래서 질문이 달라졌다.

이세돌 9단이 2016년 알파고와 5번 대국 도중 장고를 하던 장면. (사진=씨넷)

이젠 “인간이 AI를 이길 수 있느냐”고 묻는 것은 큰 의미가 없다. 대신 이렇게 물어야 한다. AI와 함께 인간이 얼마나 더 멀리 갈 수 있느냐고.

10년 전, 이세돌은 AI와 싸워 무참하게 패배했다. “그래도 인간이 진 것은 아니다”라며 스스로를 다독였다.

10년 후 그는 AI를 활용해 직접 바둑 프로그램을 만들었다. 그것도 불과 30분 만에. 그리고 자신이 만든 AI에게 패배한 뒤 환하게 웃었다. AI는 더 이상 대결 상대가 아니라 협업 대상이라고 말했다.

'먼저 온 미래'에 좌절했던 이세돌. 그는 10년 만에 ‘먼저 온 미래’를 온 몸으로 받아들였다.

장강명이 말했던 그 미래는 이제 더 이상 바둑판 위에만 있지 않다. 이미 우리 곁에 와 있다.