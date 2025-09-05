"SM 시세조종 관여” vs "단순 투자 왜곡”…영풍-고려아연 공방 지속

SM엔터테인먼트 주가조작 사건을 둘러싼 영풍과 고려아연의 공방이 격화되고 있다. 영풍은 고려아연이 시세조종을 사전에 인지했다고 주장한 반면, 고려아연은 “단순 재무 투자일 뿐”이라며 선을 그었다.

영풍은 5일 SM엔터 시세조종 사건 관련 “최윤범 회장과 고려아연 경영진이 하바나1호 펀드 출자 자금이 SM엔터 주식 매입에 사용될 것임을 사전에 인지한 정황이 나왔다”며 “이는 펀드에 투자한 출자자일 뿐, 펀드의 투자내용에 대해서 관여한 바가 없다는 고려아연 설명과 배치되는 것”이라고 밝혔다.

영풍이 지적한 고려아연의 SM 시세조종 공모 정황은 법원에서 공개된 고려아연 내부 이메일 내용에서 확인된다. 시세를 인위적으로 형성하는 자금 흐름을 인지하고도 출자 및 승인했다면 이는 ‘공모’ 혹은 ‘방조’에 해당할 수 있다는 것이다.

2023년 2월 10일 카카오 배재현 투자총괄이 원아시아파트너스 지창배 대표에게 SM엔터 주식 1천억원어치 매입 요청을 한 후, 하이브의 공개매수가 진행 중이던 2월 14일 당시 고려아연 부사장이 재경본부장으로부터 받은 이메일에는 “원아시아파트너스에서 SM엔터 지분 매입을 위한 프로젝트 펀드를 조성하려고 한다. 하이브에 SM엔터 주식을 12만원에 팔 수도 있다”고 적혀있다.

해당 이메일은 하이브가 공개매수를 개시한 2023년 2월 10일 직후에 작성된 것으로, 이는 고려아연 출자가 단순한 재무적 투자 목적이 아니라 원아시아파트너스 펀드 조성을 위한 요청이 사실은 SM엔터 주가조작 구조에 가담하기 위한 것임을 고려아연 경영진이 알고 있었다는 점을 시사한다고 영풍 측은 주장했다.

원아시아파트너스는 하이브의 공개매수 가격(12만원)보다 높은 가격대에서 SM엔터테인먼트 주식을 매수했고, 그 평균 매수가격은 12만5천원대로 추정된다. 이와 같이 원아시아파트너스가 하이브의 공개매수 가격인 12만원을 초과하는 가격대로 집중 매수함으로써 SM엔터 주가가 하이브의 공개매수 가격보다 높게 형성됐고, 그로 인해 하이브의 공개매수가 실패했다는 것이 주가조작과 관련한 검찰 측 기소의 핵심 내용이다.

고려아연은 이 이메일이 전달된 다음날인 2월 15일, 원아시아파트너스가 운용하는 하바나제1호사모투자 합자회사에 998억원을 출자했다. 같은달 24일에는 18억원을 추가 출자해 총 출자금은 1천16억원에 달했다. 해당 펀드 유한책임사원은 고려아연 단독이며 지분율은 99.82%다.

하바나1호 펀드는 출자 직후 SM엔터 주식을 장내에서 대량 매입했으며, 검찰은 이 과정이 하이브의 공개매수를 저지하기 위한 시세조종 행위라고 판단했다. 검찰은 해당 사안과 관련해 카카오 창업자 김범수, 원아시아파트너스 대표 지창배, 카카오 전·현직 임원 등에게 자본시장법 위반 혐의로 중형을 구형한 바 있다.

영풍은 “최윤범 회장 측이 SM 엔터 시세조종 관련, 적법한 펀드 투자며, 법을 위반한 사항이 없다고 변명했으나 이는 사실과 다르다”라며 “고려아연 출자는 시세조종에 대한 사전 인지 하에 이뤄졌다고 봐야 하며, 출자금이 실질적으로 시세조종 행위에 사용됐다는 점에서 위 자본시장법 두 조항에 대한 위반 소지가 있다”고 밝혔다.

영풍의 이같은 주장에 고려아연 측은 단순 재무 투자에 대한 의도적 왜곡을 멈추라는 입장을 밝혔다.

고려아연은 "과거 SM엔터 사건 재판과정에서 당사가 관련 의혹과 연관성이 없다는 것을 입증한 ‘이메일 증거자료’가 마치 당사가 SM엔터 사건에 가담했던 것을 보여주는 양 그 의미를 왜곡하고 있다"며 "고려아연은 당시 상대방이 주장하는 공개 매수 저지 목적 등에 대해 전혀 사전 보고 및 전달받지 않았다"고 강조했다.

이어 "영풍 측이 인용한 메일의 내용을 보아도 이에 대한 언급이 없고, 오히려 당사의 무고함을 뒷받침하는 증거자료 중 하나"라며 "하이브의 공개매수 계획이 12만원 한도로 언론에 공표되었기에 하이브 공개매수에 응해 투자금을 현금화할 수 있다는 취지의

엑시트 가능성을 함께 고려한 것으로, SM엔터 주식 주가를 상승시켜 하이브 공개매수를 저지하려는 목적이 없었다는 점을 단적으로 보여준다"고 설명했다.