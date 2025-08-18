영풍, 상반기 영업손실 1504억…석포제련소 조업정지 타격

영풍은 지난 14일 공시한 반기보고서에서 올해 상반기 연결기준 매출 1조 1천717억원, 영업손실 1천504억원을 거뒀다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 22% 감소하고 영업손실 규모는 249% 증가했다.
철강 부식 방지에 쓰이는 아연을 생산하는 영풍의 석포제련소는 조업정지로 올해 상반기 가동률이 30%대로 떨어졌다.
실적 악화 원인으로는 제련업 포트폴리오를 다변화하지 못하며 시황 악화 충격을 받은데다, 석포제련소 조업정지가 영향을 미친 것으로 분석된다. 가동률 급감으로 올해 상반기 아연괴 생산량은 6만9천880톤으로 전년 동기 대비 40% 감소했다.
관련기사
- 김성환 환경부 장관 "영풍 석포제련소 이전, 종합 검토할 것"2025.08.09
- 법원 "영풍 석포제련소, 과거 폐기물 매립으로 낙동강 오염 가능성"2025.08.05
- 정청래·박찬대 "낙동강·석포 제련소 오염 문제 반드시 해결"2025.07.30
- 낙동강 '카드뭄 유출' 혐의 영풍 전현직 임직원 무죄 확정..."환경 보호 노력 지속"2025.07.28
전년 동기 매출총이익은 322억원인 데 반해 올 상반기는 매출총손실 872억원을 기록했다. 이는 제조 원가가 제품 가격보다 크다는 걸 의미하는 것으로, 원가 상승과 판매가격 하락, 생산 비효율 등이 겹쳤을 때 손실이 발생하는 편이다.
수년째 제련사업 부문에서 이익을 내지 못하면서 배당수익과 부동산 임대수익으로 사업을 유지하고 있다는 지적이 나온다.