휴머노이드 로봇 '아르테미스' 오픈소스 공개

휴머노이드 로봇 '아르테미스(ARTEMIS)'가 오픈소스로 공개된다. 향후 전 세계 연구자와 학생들이 자유롭게 활용할 수 있게 된다.

5일 업계에 따르면 미국 UCLA 기계·항공공학과 데니스 홍 교수는 휴머노이드 로봇 '아르테미스'를 오픈소스로 공개하기로 결정했다.

아르테미스는 올해 국제로봇대회 '로보컵' 휴머노이드 어덜트 부문에서 전승 우승을 기록한 휴머노이드 로봇이다. 정교한 모델 기반 이족보행 제어 기술과 고성능 하드웨어를 갖춘 점에서 여전히 세계적으로 가장 앞선 휴머노이드 중 하나로 꼽힌다.

로멜라연구소 휴머노이드 로봇 아르테미스 (사진=로멜라연구소)

홍 교수는 "연구 중심으로 설계된 아르테미스는 그동안 세계적인 휴머노이드 로봇 연구의 최전선에 있던 플랫폼"이라며 "테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 초기 개발에도 간접적인 영향을 준 삼촌 같은 존재"라고 소개했다.

이어 "옵티머스가 막대한 자금과 산업 규모로 빠르게 달려가고 있다면, 우리는 학문이라는 환경 속에서 본질적인 질문을 탐구하며 느리지만 깊이 있는 길을 걷고 있다"고 덧붙였다.

로멜라는 그동안 오픈소스 로봇 전통을 이어왔다. 소형 휴머노이드 교육·연구 플랫폼 '다윈-OP', 이족보행 연구 로봇 '브루스', 소형 사족보행 로봇 'Q8봇' 등이 이미 공개된 바 있다.

아르테미스까지 포함하면 총 4종류의 로봇이 로보틱스 커뮤니티와 공유되는 셈이다. 홍 교수는 "이번 공개를 통해 새로운 세대 연구자들에게 영감을 주고, 로보틱스의 미래를 한 단계 더 앞당길 수 있기를 기대한다"고 전했다.