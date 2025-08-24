"과학 없이 미래 없다"…데니스 홍, 트럼프 행정부 비판

"과학 없는 미래는 존재하지 않는다."

미국 캘리포니아대학교 로스엔젤레스(UCLA) 기계·항공우주공학과 교수이자 로봇연구소 로멜라를 이끄는 데니스 홍 교수가 트럼프 행정부의 과학 경시 행보를 강하게 비판했다.

홍 교수는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "트럼프 행정부가 과학 자체에 대한 신뢰와 이해를 결여하고 있다는 점에 깊은 우려를 느낀다"며 "이는 공중 보건과 지구 환경 모두에 치명적인 결과를 가져올 수 있다"고 밝혔다.

데니스홍 UCLA 교수 (사진=지디넷코리아)

그는 특히 백신 정책과 기후변화 대응에서 드러나는 태도를 "과학적 사실을 경시하는 위험한 신호"라고 지적했다.

이어 "대학 연구비 중단, 하버드·UCLA 같은 주요 대학에 대한 압박, NASA 과학 분야 예산의 대폭 삭감 등은 학문의 자유와 인류 공동 과제를 동시에 위협하는 조치"라며 "이러한 변화는 로멜라에도 막대한 영향을 끼치고 있으며, 젊은 연구자들과 미래 세대를 위한 연구 환경이 크게 흔들리고 있다"고 토로했다.

홍 교수는 이번 사안이 단순히 한 나라의 정책을 넘어 인류 전체의 미래를 위태롭게 하는 문제라고 강조했다. 그는 "기후 변화와 에너지 문제와 같은 전 지구적 도전 앞에서 미국 과학이 약화되는 것은 인류 문명의 지속 가능성을 흔드는 일"이라고 전했다.

반면 한국의 행보에 대해선 긍정적으로 평가했다.

홍 교수는 "한국은 과학과 교육에 대한 투자를 확대하며 미래 세대의 역량을 키워가고 있다"며 "젊은 연구자와 학생들은 여전히 열정과 창의성으로 새로운 길을 열어가고 있으며, 이는 전 세계가 본받아야 할 귀중한 본보기"라고 강조했다.