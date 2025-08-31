KB국민카드, 소상공인 가맹점에 무이자 할부 확대

KB국민카드가 소상공인을 지원하기 위해 'KB국민카드 소상공인 응원 프로젝트'를 진행한다고 31일 밝혔다.

KB국민카드는 연 매출 30억원 이하 소상공인 가맹점을 대상으로 무이자 2~3개월 할부를 제공한다. 할부에 따른 이자 비용은 KB국민카드가 전액 부담하는 방식으로 9월부터 11월 말까지 시행된다.

또 전통시장 상권 회복을 위해 소상공인 가맹점에서 'KB전통시장 온누리카드'로 KB Pay 결제 시 건당 1만원 이상 신용카드 10%(최대 2만원) 캐시백, 체크카드 5%(최대 5천원) 캐시백을 9월부터 11월 말까지 매월 지급한다.

소상공인시장진흥공단이 온누리상품권 충전 시 상시 10% 할인과 온누리상품권 사용 시 10% 환급(최대 2만원) 이벤트도 9월 말까지 진행한다. 만약 이 이벤트에 KB전통시장 온누리카드를 쓸 경우 이용금액 20만원 기준 최대 40%(8만원), 10만원 기준 최대 50%(5만원) 할인이 가능하다.

한편, 오는 추석 명절 기간 동안 전국상인연합회와 협력하여 전통시장 소상공인에게 친환경 봉투와 장바구니를 제공하는 사업도 진행한다.

KB국민카드 관계자는 “소상공인의 회복과 성장을 지원하고, 지역상권 활성화를 돕는 포용금융을 실천하기 위해 이번 지원책을 마련했다”며, “앞으로도 소상공인, 고객, 전통시장 모두가 함께 웃고 함께 성장할 수 있도록 실질적인 금융 혜택을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.