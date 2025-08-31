신한은행, 부부·커플 전용 모임통장 서비스 신설

신한은행은 부부·커플 고객을 위한 ‘쏠(SOL)모임통장’ 서비스를 출시했다고 31일 밝혔다.

기존 SOL모임통장과 달리 첫 화면에서 거래 내역을 우선 제공하고 공과금·지방세 납부 등 생활비 관리 기능도 함께 제공한 것이 특징이다.

신한은행은 신규 서비스 출시를 기념해 9월 1일부터 11월 30일까지 3개월간 ‘전국의 모든 커플! 모임통장으로 데이트하세요’ 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 SOL모임통장을 연결한 모임장을 대상으로 매주 화요일 오후 2시, 선착순 200명에게 5만원 상당의 백화점 상품권, 영화 쿠폰 등을 제공한다.

신한은행 관계자는 “생활비 지출과 공과금, 세금관리에 유용한 기능을 중심으로 부부·커플의 자금 관리가 더욱 편리해지길 바란다”며 “앞으로도 고객의 생활 속 니즈를 반영한 서비스로 차별화된 금융 경험을 확대해 나가겠다”고 말했다.