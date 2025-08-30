美 항소법원 "트럼프 상호관세 불법…부과권한 없어"

미국 연방항소법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과는 권한을 넘어선 불법이라고 판결해 공격적인 관세 정책에 제동이 걸릴 것으로 예상된다.

29일(현지시간) CNBC 등 주요 외신은 연방항소법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 관세를 부과했다는 트럼프 대통령 측의 주장을 7대 4로 기각했다고 보도했다. 법원은 또 미국 정부가 대부분 국가에 부과한 상호관세 등이 무효라고 판결했다.

항소법원은 "관세와 같은 세금을 부과할 수 있는 권한은 헌법에 의해 입법부에만 부여된다"며 "관세는 의회의 핵심 권한"이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(사진: 로이터=뉴스1)

판결문에 따르면 IEEPA에는 관세가 언급되지 않았으며, 대통령의 관세 부과 권한에 대한 명확한 제한을 포함하는 절차적 안전 장치도 없다고 지적했다. 세금 및 관세 부과가 의회의 고유 권한이며, IEEPA가 이런 규정을 무효로 할 수 없다고 덧붙였다.

법원은 트럼프 행정부가 대법원에 상고 신청할 여유를 주기 위해 10월 14일까지 판결 효력을 정지한다고 부연했다.

트럼프 대통령은 항소법원의 이 같은 판결에 대해 '트루스 소셜'에 "이 판결이 유지된다면 미국은 말 그대로 파괴될 것"이라며 "관세가 폐지된다면 국가에 완전한 재앙이 될 것이며 우리를 재정적으로 약화시킬 것"이라고 비판하는 글을 올렸다.

쿠시 데사이 백악관 대변인은 별도 성명을 통해 "대통령의 관세는 여전히 유효하며, 우리는 이 문제에 대한 최종적인 승리를 기대한다"고 밝혔다.

하워드 루트닉 상무부 장관은 법원에 제출한 성명에서 트럼프 대통령이 IEEPA에 따라 부과한 관세를 철폐하는 것은 "현재와 미래에 미국과 미국의 외교 정책, 그리고 국가 안보에 막대하고 돌이킬 수 없는 피해를 입힐 것"이라고 설명했다.

올해 5월 국제무역법원(USCIT)은 도널드 트럼프 대통령의 관세 부과가 의회의 권한을 침해했다며 위법이라는 판결을 내렸다.

이에 트럼프 정부는 연방항소법원에 항소했으나 그들의 주장이 기각된 것이다. 트럼프 정부는 IEEPA에 따라 관세 부과를 정당화했다. IEEPA는 대통령이 국가 안보, 외교 정책 또는 경제에 대해 특이하고 비상한 위협이 외국서 발생했을 경우 국가 비상사태를 선포하고 경제 활동을 통제할 수 있는 권한을 부여하는 법이다.